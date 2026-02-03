Pauze beigusies? Ukraina piedzīvojusi vēl nepieredzētu Krievijas triecienu 0
Krievijas uzbrukumu skaits Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai ir samazinājies, pirmdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Lai gan piefrontes rajonos atkal tika apšaudīti infrastruktrūras objekti, tai skaitā vietējie strāvas ģeneratori, dienas laikā nenotika uzbrukumi ar raķetēm vai kaujas droniem “Shahed”, sacīja Zelenskis savā vakara videouzrunnā.
Viņš šo samazinājumu izskaidroja ar ASV spiedienu uz Maskavu.
“Tas pierāda, ka tad, kad ASV ir motīvs tiešām mainīt situāciju, situācija var mainīties,” sacīja Zelenskis.
Gaidot Abū Dabī plānotās sarunas par kara izbeigšanu Ukrainā, Zelenskis arī paziņoja par tālākām divpusējām diskusijām ar ASV par drošības garantijām.
Viņš sacīja, ka ir svarīgi saglabāt spiedienu uz Maskavu, lai panāktu diplomātisku risinājumu.
ASV prezidents Donalds Tramps pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Kremļa līderis Vladimirs Putins pēc viņa piepasījuma piekritis iepauzēt uzbrukumus enerģētikas objektiem Ukrainā. Maskava to sākotnēji apstiprināja. Vēlāk izteikti paziņojumi tomēr liecina, ka šī ierobežotā pauze ir beigusies.
Tomēr naktī uz otrdienu Krievijas armija ar raķetēm un kaujas droniem atkal uzbruka Ukrainas galvaspilsētai Kijivai un valsts otrajai lielākajai pilsētai Harkivai.
Kijivas pilsētas kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko lietotnē “Telegram” brīdināja par uzbrukumiem, kuros izmantotas ballistiskās raķetes. Viņš vēlāk pavēstīja, ka nodarīti postījumi piecos pilsētas rajonos un viens cilvēks ievainots.
Ukrainas ziņu aģentūra “Ukrinform” ziņoja par vairākām eksplozijām Kijivā. Saskaņā ar neapstiprinātām mediju ziņām Kijivā trāpīts divām termoelektrostacijām.
Harkivā trāpīja vismaz divas raķetes, sacīja mērs Igors Terehovs. Viņš arī ziņoja par masīvu uzbrukumu, kurā izmantoti kaujas droni, un raksturoja notiekošo kā mērķtiecīgu uzbrukumu pilsētas enerģētiskajai infrastruktūrai.
Par krievu uzbrukumiem Harkivai un tās piepilsētām, kuru laikā bija dzirdamas eksplozijas, vēstīja arī Harkivas apgabala kara administrācijas vadītājs Olehs Siņehubovs.
Drona triecienā Harkivas apgabala Dergaču pilsētā tika ievainoti divi cilvēki.
Tika ziņots arī par dronu uzbrukumiem Zaporižjas un Dņipro pilsētām.
Drona triecienā Zaporižjas apgabalā tika sagrauts nams, nogalinot vienu cilvēku un vēl vienu ievainojot.
Krievija ir devusi nebijušu triecienu Harkivas enerģētikas sektoram
Krievi 3. februāra naktī uzbruka Harkivai ar ballistiskajām raķetēm un droniem, trāpot kritiski svarīgai infrastruktūrai. Pilsētas mērs Igors Terehovs šo uzbrukumu nosauca par nepieredzētu.
Tādējādi viņš norādīja, ka triecieni ir vērsti pret enerģētikas infrastruktūru, lai nodarītu maksimālu postījumu un atstātu pilsētu bez siltuma spēcīgās salnās.
Šajā sakarā Terehovs brīdināja, ka dažām mājām būs jāizvada ūdens no caurulēm.
“Lai novērstu tīkla sasalšanu, mums jāiztukšo dzesēšanas šķidrums 820 māju apkures sistēmā, kuras darbina viena no lielākajām koģenerācijas stacijām. Es saprotu, cik grūti tas ir divdesmit grādu salnā. Taču ienaidnieka bezprecedenta uzbrukums kritiskajai infrastruktūrai neatstāj citu iespēju. Mūsu eksperti neredz citu izeju,” viņš paskaidroja.