Pat gaiteņa tualetē iziet nedrīkst: Jelgavas slimnīcā dabiskās vajadzības jākārto palātā 0

LA.LV
7:28, 3. februāris 2026
Viedokļi

Skatītājs TV24 televīzijai atklājis baisu informāciju par notiekošo Jelgavas slimnīcā. Tiesībsardze Karina Palkova sniedz savu komentāru.

TV24 skatītājs raksta: “Jelgavas slimnīcā pacientam dabīgās vajadzības ir jākārto krēslā turpat palātā, visu acu priekšā. Pat gaiteņa tualetē iziet nedrīkst. Vai tas ir normāli?”

Palkova raidījumā “Uz līnijas” atbild, ka normāli tas nav, jo pacients ir cilvēks, un cilvēkam piemīt cilvēktiesības. Veselības iestādes infrastruktūrai un iekšējai kārtībai ir jābūt pakārtotai pacienta vajadzībām. “Tas nav normāli, līdz ar to es piefiksēju šo gadījumu. Mēs noteikti to pārbaudīsim,” uzsver tiesībsardze.

