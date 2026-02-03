Foto: Pexels

Atkāpšanās ceļa nav! 5 zodiaka zīmes, kurām februārī jāsaka “jā” mīlestībai 0

8:27, 3. februāris 2026
Piecas zodiaka zīmes, kuru attiecības uzlabosies 2026. gada februārī, piedzīvos kaut ko dievišķu. Urāns otrdien, 3. februārī, virzās uz Vērša pēdējo fāzi šajā Zemes zīmē. Ūdensvīrs ir Urāna dabiskais valdnieks, tāpēc starp abiem ir līdzīga enerģija. Tas simbolizē jaunumu, inovācijas, brīvību un autentiskumu – tēmas, kas parādīsies arī jūsu romantiskajā dzīvē. Jūsu sapņi kļūst taustāmi, tomēr jums apzināti jāizvēlas, ko no sirds vēlaties.

Vislabākās pārmaiņas ir tās, kas saistītas ar tavu likteni. Sajūta, ka neatkarīgi no tā, ko tu darīji vai pat nedarīji, tu nevarēji novērst konkrēta brīža iestāšanos. Šis ir brīdis, kad liktenis pārņem kontroli un vada tevi uz to, kas un kurš tev ir lemts.

Tomēr, lai cik maģiski tas izklausītos, tas reti kad notiek negaidīti vai viegli. Bet tieši tas tev ir jādara 2026. gada februārī – jāsaka “jā” mīlestībai.

Lai gan šis mēnesis nesīs darbību un virzību uz priekšu, tas var novest arī pie neparedzamības un šokējošiem notikumiem. Ir svarīgi to paturēt prātā, jo gaidāmais mēnesis var iet pretrunā ar jūsu iepriekšējiem plāniem.

