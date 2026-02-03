VIDEO. Helmanis no slimnīcas gultas ieraksta video un paziņo par atkāpšanos no domes vadītāja amata 64

LA.LV
9:11, 3. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Ogres novada domes priekšsēdētājs paziņo par atkāpšanos no amata.

RAKSTA REDAKTORS
Ogrē ienāk tirdzniecības milzis: zināms, cik lielas algas sola darbiniekiem 63
TV24
Putins vairs nav apturams – Latvijas vēstnieks izsaka drūmu prognozi 106
Kokteilis
Visums uzgriež lielo veiksmi! 3 zodiaka zīmēm šī nedēļa dzīvi var sagriezt kājām gaisā (labā nozīmē)
Lasīt citas ziņas

Viņš guva nopietnu traumu pērn vasaras beigās, atrodoties Ukrainā, kā dēļ septiņus mēnešus bija uz slimības lapas. Pagājušajā nedēļā viņš bija atgriezies darbā domē, tomēr šobrīd veselība atkal pievīlusi un Helmanis ir nolēmis parūpēties par sevi.

“Ogres novada iedzīvotāji! Tā nu atkal ir sanācis, ka esmu nokļuvis slimnīcā, tāpēc esmu pieņēmis lēmumu atkāpties no amata. Esmu deviņus gadus bijis Ogres novada pilsētas mērs un cīnījies par jums. Tagad man ir jāpacīnās par sevi!” Facebook video atklāj Egils Helmanis.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pjotrs Avens atteicies no tiesā celtās prasības pret ārlietu ministri Baibu Braži
Kokteilis
Kara cirvis aprakts? Bricis atklāj, kādas tagad ir viņa attiecības ar Rastorgujevu
Ruks nāk klajā ar satraucošu informāciju par mazās meitenītes un tēva nāvi Rēzeknē

Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja (NA) informēja, ka otrdien plkst. 12 ir sasaukta domes ārkārtas sēde, kurā tiks lemts par jauna domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

Jau ziņots, ka Veselības inspekcija (VI) Ogres mēram Egilam Helmanim (NA) izsniegto darbnespējas lapu atzinusi par pamatotu.

Pārbaudē nav konstatēti pārkāpumi ārstniecības personu rīcībā, vēsta raidījums.

Aizvadītajā nedēļā vēstījām, ka VI noslēgusi pārbaudi par Helmanim izsniegtās darbnespējas lapas pamatotību. VI solīja informēt par pārbaudes rezultātu pēc tam, kad tiks sniegta atbilde iesnieguma iesniedzējiem un nosūtīta vēstule ārstniecības iestādei.

29. janvārī notika Ogres novada domes sēde, kuru pēc ilgāka laika vadīja Helmanis. Sākot domes sēdi, Ogres mērs paziņoja, ka ir atgriezies un atsācis pildīt darba pienākumus.

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) tajā pat dienā pieprasīja Helmanim sniegt skaidrojumu, kāpēc viņš pilda Ogres mēra pienākumus bez likumā prasītās speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam. Paskaidrojumu viņam jāsniedz piecu darbdienu laikā.

Helmanis aģentūrai LETA atzina, ka pamazām aizpilda nepieciešamos dokumentus pielaides valsts noslēpumam iegūšanai.

Helmani pēc pērn vasarā notikušajām vēlēšanām par Ogres mēru ievēlēja 2025. gada 27. jūnijā. Nepilnu mēnesi vēlāk – 16. jūlijā, domes sabiedrisko attiecību pārstāvji paziņoja, ka dienu iepriekš Helmanis apšaudes laikā Ukrainā esot ticis ievainots, nesniedzot sīkāku informāciju par negadījuma apstākļiem un kaitējumu politiķa veselībai.

Pēc šī gadījuma Helmanis nonāca “uz slimības lapas” un ilgu laiku bija vienīgais Latvijas pašvaldības vadītājs, kurš nav pieprasījis pielaidi valsts noslēpumam, vienlaikus solot aizpildīt pielaides valsts noslēpumam saņemšanai nepieciešamo anketu, “tiklīdz būs atguvis veselību”.

Ogres domes opozīcijas pārstāvji gan apšaubīja slimības lapas pamatotību, jo politiķis arī oficiālās darbnespējas laikā redzēts domē un televīzijā. Opozīcija arī nesekmīgi mēģināja panākt Helmaņa nomaiņu, kas tika pamatota ar viņa ilgstošo prombūtni.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Ogrē ienāk tirdzniecības milzis: zināms, cik lielas algas sola darbiniekiem
Ogres novada dome vēršas policijā un ir gatava arī tiesāties: kas tika publicēts “Ogres ziņas” Facebook kontā?
Helmanis pārdomājis? Ogres mērs šodien sniedzis komentāru par VDD pielaides valsts noslēpumam
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.