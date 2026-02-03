Ruks nāk klajā ar satraucošu informāciju par mazās meitenītes un tēva nāvi Rēzeknē 0
Aizvadītajā nedēļā vēstījām par traģēdiju Rēzeknē – dzīvoklī tika atrasti pieauguša cilvēka un zīdaiņa līķi. Kā liecināja TV3 raidījuma “Degpunktā” rīcībā esošā neoficiālā informācija, miris ir vīrietis un viņa mazā meitiņa. Bērnam marta beigās paliktu divi gadi.
Izskanēja dažādas versijas par to, kas varētu būt noticis. Viena no tām, ka bērns tēvam tika atstāts pieskatīšanai, kamēr mamma atradās darbā. Meitenītes vecāki kopā neesot dzīvojuši. Iespējams, mājās noticis nelaimes gadījums vai kāda neplānota situācija, kurā bērns guvis nāvējošas traumas. Savukārt tēvs pēc notikušā izdarījis pašnāvību.
Tomēr, kā šorīt intervijā TV3 pastāstīja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, tēvs, iespējams, atņēmis dzīvību savam bērnam.
29. janvārī kādā dzīvoklī Rēzeknē tika atrasti 1991. gadā dzimuša pieaugušā un 2024. gadā dzimuša mazuļa līķi.
Saistībā ar notikušo policijā ir sākts kriminālprocess un likumsargi izmeklē notikušā apstākļus. Ir nozīmētas ekspertīzes, to laikā tiks skaidroti abu personu nāves cēloņi. Sākotnējā informācija neliecinot par citu personu iesaisti noziedzīgajā nodarījumā.
Ruks pastāstīja, ka traģēdija Rēzeknē notikusi šķirtā ģimenē, kas dienestu redzeslokā nebija nonākusi.
Bērns todien bijis atstāts tēva uzraudzībā, bet mamma bijusi darbā. Izmeklēšanā tiek pārbaudīta versija, ka tēvs atņēmis dzīvību bērnam un pats pēc tam izdarījis pašnāvību, informēja Ruks un piebilda, ka izmeklēšanā vēl sīkāk pētīs, kāpēc nonāca līdz šādam iznākumam.