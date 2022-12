Kristians Pulišičs guva uzvaru nesošos vārtus ASV izlases mačā pret Irānu, bet pēc tam traumas dēļ spēli nespēja turpināt. Amerikāņi PK astotdaļfinālā tiksies ar Nīderlandi. Foto: Fadel Senna/AFP/SCANPIX

Pasaules kausā futbolā zināmi pirmie divi astotdaļfināla pāri, vismaz pagaidām izpaliekot bez lielām sensācijām







Pasaules kausā futbolā zināmi pirmie divi astotdaļfināla pāri, vismaz pagaidām izpaliekot bez lielām sensācijām.

Anglija grupas pēdējā spēlē pārliecinoši uzvarēja Velsu ar 3:0, nodrošinot pirmo vietu B grupā. Par mača varoni kļuva Markuss Rešfords, kurš futbola dzimtenes pārstāvju labā guva divus vārtus, reizi izcēlās arī Fils Foudens. Latvijas futbola kontekstā svarīgāka gan ir Velsas izlase, ar kuru nākamā gada 28. martā izbraukumā būs jātiekas 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē.

Velsas vienības līderis Gerets Beils paziņojis, ka turpinās karjeru izlasē un tas būs labs pārbaudījums mūsējiem, uzspēlēt pret norietošu, tomēr pirmā kalibra zvaigzni. B grupas otrs mačs bija politikas pārsātināts, jo ASV tikās ar Irānu. Amerikāņiem derēja tikai uzvara, un to nodrošināja horvātu izcelsmes ASV izlases uzbrukuma līderis Kristians Pulišičs, kurš no tuvas distances bija precīzs spēles 38. minūtē.

Pēc pārtraukuma Pulišičs traumas dēļ spēli neturpināja, tomēr būšot gatavs atgriezties laukumā astotdaļfinālā. Spēles beigās amerikāņi vairāk aizsargājās, taču to darīja pārliecinoši, sesto reizi savas izlases vēsturē tiekot PK “play off”. Irānai, kuras futbola federācija pirms tam bija aicinājusi FIFA no turnīra izslēgt amerikāņus, jo ASV futbola federācija savos sociālo tīklu kontos bija publicējusi Irānas karogu bez Islāma Republikas simbola pa vidu, jau sesto reizi pēc kārtas neizkļuva no grupas.

Anglija astotdaļfinālā tiksies ar Senegālu, amerikāņi spēlēs pret Nīderlandi. Eiropas izlases abos duetos ir favorītes. Vēl divi pāri noskaidrojās vakar. Vieta astotdaļfinālā jau bija Francijai, par vēl trim pozīcijām cīnījās Austrālija, Dānija, Tunisija, Polija, Argentīna, Saūda Arābija un Meksika. Šovakar izšķirošā spēle par tikšanu astotdaļfinālā arī Vācijai, kam jāuzvar Kostarika un jācer, ka Japāna nepārspēs Spāniju.