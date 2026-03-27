Klimata un enerģētikas ministriju varētu uzticēt &#8220;Jaunās Vienotības&#8221; politiķim Raimondam Čudaram, taču arī viņam joprojām nav skaidrs kompetenču sadalījums starp šo jauno ministriju un VARAM, jo par to turpinās diskusijas.
Foto: Paula Čurkste/LETA

LETA
9:30, 27. marts 2026
Ziņas Latvijā

Partija “Progresīvie” no viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Raimonda Čudara (JV) sagaida rīcības plānu “koruptīvo tīklu izskaušanai” digitālo pakalpojumu jomā, aģentūru LETA informēja partijā.

Kokteilis
“Vecāki ir slimi, bet tāpēc nav jācieš bērniem!” Ieva Brante komentē Kalendy un Dukura publiskos izteikumus
Veselam
Kas notiek ar jūsu organismu, ja pārstājat nodarboties ar seksu?
RAKSTA REDAKTORS
“Nevis alga vainīga, bet bailes!” Edgars atklāj, kāpēc darbinieki vecumā ap 50 Latvijā kļūst lieki
Lasīt citas ziņas

“Progresīvie” uzskata, ka Eiropas Prokuratūras (EPPO) ierosinātā krimināllieta un publiski izskanējusī informācija par organizēta grupējuma darbību informācijas tehnoloģiju (IT) jomā ir ārkārtīgi nopietns brīdinājuma signāls par valsts digitālo sistēmu uzticamību un kvalitāti.

Lai kliedētu bažas par oktobrī gaidāmo parlamenta vēlēšanu norisi un demokrātiskumu, “Progresīvie” vakar atbalstīja grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, kuri paredz, ka rudenī gaidāmajās vēlēšanās balsu skaitīšana tiks veikta manuāli, atzīmē partijā. “Progresīvie” uzskata, ka situācijā, kad “valsts digitālo sistēmu uzticamība ir būtiski iedragāta”, atgriešanās pie manuālas balsu skaitīšanas ir pārdomāts lēmums.

CITI ŠOBRĪD LASA
Dombrovskis nosaka, kas jādara, lai ES atveseļošanas nauda netiktu zaudēta
Saeimas deputāts Felss pērn deklarējis vairāk nekā 108 000 eiro parādsaistības
Latvija, Lietuva un Igaunija “oficiāli atvērušas savu gaisa telpu”: Putins izplata aizdomīgus paziņojumus

Kā apgalvo politiskais spēks, reaģējot uz izskanējušo informāciju, partijas politiķi sākuši visu IT projektu un iepirkumu pārbaudi to pārvaldītajās ministrijās un to padotības iestādēs un aicina arī citas ministrijas sekot šim piemēram.

“Progresīvie” no atbildīgā ministra Čudara sagaida skaidru turpmākās rīcības plānu godīgas konkurences nodrošināšanai IT iepirkumu nozarē un tam, kā, izskaužot koruptīvos tīklus un tā vietā nodrošinot caurskatāmu sistēmu, Latvijas sabiedrībai tiks nodrošināti kvalitatīvi un cenas ziņā atbilstoši IT risinājumi.

Jau ziņots, ka Saeimas deputāti ceturtdien galīgajā lasījumā pieņēma Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) rosinātos grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, ar kuriem rudenī gaidāmajās vēlēšanās noteikta balsu manuāla skaitīšana.

Nodrošināt manuālu balsu skaitīšanu rosināja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, piesaucot bažas par IT ietekmēšanas riskiem. Rinkēvičs šādu aicinājumu izteica pēc tam, kad iepazinās ar EPPO sniegto informāciju saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem IT iepirkumos un to iespējamo ietekmi uz 2026. gada Saeimas vēlēšanu procesu.

Valsts policija EPPO sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas.

Kā drošības līdzekli apcietinājumu piemēroja publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, bijušajam Valsts digitālās attīstības aģentūras direktoram Jorenam Liopam un “Corporate Solutions” uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam.

Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.

Pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.

EPPO preses paziņojumā bija teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras.

Kā žurnālistiem paudis CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris, CVK gaida tiesībsargājošo iestāžu vērtējumu par vēlēšanu sistēmas izveides procesu un iespējamiem riskiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Tas tik vēl trūka! Čudars neslēpj, ka Saeimas vēlēšanās pastāv riski
Ministrs Čudars no amata atstādina Rēzeknes domes priekšsēdētāju Bartaševiču
TV24
Vai valsts pielaides likums ir vēlētāju gribas koriģēšana? Brigmanis komentē Helmaņa un Bartaševiča likteni
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.