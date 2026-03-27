“Progresīvie” no Čudara sagaida rīcības plānu 0
Partija “Progresīvie” no viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Raimonda Čudara (JV) sagaida rīcības plānu “koruptīvo tīklu izskaušanai” digitālo pakalpojumu jomā, aģentūru LETA informēja partijā.
“Progresīvie” uzskata, ka Eiropas Prokuratūras (EPPO) ierosinātā krimināllieta un publiski izskanējusī informācija par organizēta grupējuma darbību informācijas tehnoloģiju (IT) jomā ir ārkārtīgi nopietns brīdinājuma signāls par valsts digitālo sistēmu uzticamību un kvalitāti.
Lai kliedētu bažas par oktobrī gaidāmo parlamenta vēlēšanu norisi un demokrātiskumu, “Progresīvie” vakar atbalstīja grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, kuri paredz, ka rudenī gaidāmajās vēlēšanās balsu skaitīšana tiks veikta manuāli, atzīmē partijā. “Progresīvie” uzskata, ka situācijā, kad “valsts digitālo sistēmu uzticamība ir būtiski iedragāta”, atgriešanās pie manuālas balsu skaitīšanas ir pārdomāts lēmums.
Kā apgalvo politiskais spēks, reaģējot uz izskanējušo informāciju, partijas politiķi sākuši visu IT projektu un iepirkumu pārbaudi to pārvaldītajās ministrijās un to padotības iestādēs un aicina arī citas ministrijas sekot šim piemēram.
“Progresīvie” no atbildīgā ministra Čudara sagaida skaidru turpmākās rīcības plānu godīgas konkurences nodrošināšanai IT iepirkumu nozarē un tam, kā, izskaužot koruptīvos tīklus un tā vietā nodrošinot caurskatāmu sistēmu, Latvijas sabiedrībai tiks nodrošināti kvalitatīvi un cenas ziņā atbilstoši IT risinājumi.
Jau ziņots, ka Saeimas deputāti ceturtdien galīgajā lasījumā pieņēma Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) rosinātos grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, ar kuriem rudenī gaidāmajās vēlēšanās noteikta balsu manuāla skaitīšana.
Nodrošināt manuālu balsu skaitīšanu rosināja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, piesaucot bažas par IT ietekmēšanas riskiem. Rinkēvičs šādu aicinājumu izteica pēc tam, kad iepazinās ar EPPO sniegto informāciju saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem IT iepirkumos un to iespējamo ietekmi uz 2026. gada Saeimas vēlēšanu procesu.
Valsts policija EPPO sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas.
Kā drošības līdzekli apcietinājumu piemēroja publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, bijušajam Valsts digitālās attīstības aģentūras direktoram Jorenam Liopam un “Corporate Solutions” uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam.
Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.
EPPO preses paziņojumā bija teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras.
Kā žurnālistiem paudis CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris, CVK gaida tiesībsargājošo iestāžu vērtējumu par vēlēšanu sistēmas izveides procesu un iespējamiem riskiem.