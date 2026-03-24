Tas tik vēl trūka! Čudars neslēpj, ka Saeimas vēlēšanās pastāv riski 0
Raimonds Čudars, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs (JV), TV24 raidījumā “Dienas personība” neslēpj – Saeimas vēlēšanās pastāv riski.
R. Čudars informē, ka Latvijā elektroniksu vēlēšanu neesot, balsis skaita manuāli ar rokām. Ministrs stāsta, ka tehnoloģijas vēlēšanās pilda dažādas citas funkcijas, piemēram, biļetenu skenēšana un informācijas nodošana. “Man ir jāatzīst, ka, ņemot vērā šo situāciju, var pastāvēt riski, ja uzņēmumi, kuri ir iesaistīti krāpšanas skandālā, ir tie paši uzņēmumi, kuri šobrīd nodrošina konkrēto sistēmu uzlabošanu vai pielāgošanu Saeimas vēlēšanām, tad es nevaru novērst riskus,” teic R. Čudars.
