Tas tik vēl trūka! Čudars neslēpj, ka Saeimas vēlēšanās pastāv riski 0

LA.LV
20:32, 24. marts 2026
Viedokļi

Raimonds Čudars, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs (JV), TV24 raidījumā “Dienas personība” neslēpj – Saeimas vēlēšanās pastāv riski.

Nav vērts tos pirkt: nosaukti 5 sliktākie lietotie elektroautomobiļi 19
Kokteilis
Īsts zelta laikmets: tieši šajos 4 mēnešos dzimušie pensijas vecumā burtiski atplaukst
Kokteilis
Dzīve apgriezīsies kājām gaisā: šīs 4 zodiaka zīmes to sajutīs jau marta beigās
Lasīt citas ziņas

R. Čudars informē, ka Latvijā elektroniksu vēlēšanu neesot, balsis skaita manuāli ar rokām. Ministrs stāsta, ka tehnoloģijas vēlēšanās pilda dažādas citas funkcijas, piemēram, biļetenu skenēšana un informācijas nodošana. “Man ir jāatzīst, ka, ņemot vērā šo situāciju, var pastāvēt riski, ja uzņēmumi, kuri ir iesaistīti krāpšanas skandālā, ir tie paši uzņēmumi, kuri šobrīd nodrošina konkrēto sistēmu uzlabošanu vai pielāgošanu Saeimas vēlēšanām, tad es nevaru novērst riskus,” teic R. Čudars.

Ko vēl stāstīja ministrs, skaties video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Cēsu novadā pērn pašvaldību vēlēšanās balsotājs, iespējams, ietekmēts par labu LPV
TV24
“Būs pietiekami daudz pārsteigumu!” Jaunups atklāj, kas krasi atšķirs šīs Saeimas vēlēšanas
TV24
Ineta Ziemele: Šis būs ļoti smags gads. Katram Latvijas pilsonim šogad būs ļoti daudz uzdevumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.