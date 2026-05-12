FOTO: ekrānuzņēmums / “Degpunktā”

No drauga piemiņas vakara viņš mājās vairs nepārbrauca: Jelgavas pusē traģiski bojā gājis vīrietis 0

7:22, 12. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Par traģisku motocikla avāriju Cenu pagastā netālu no Jelgavas vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”. Kāds motocikla “Kawasaki” vadītājs zaudējis kontroli pār spēkratu, nobraucis no ceļa un gājis bojā.

Avārijas vietā šobrīd izveidota piemiņas vieta, tur nolikti ziedi, sveces un joprojām redzamas avārijas atlūzas. Zināms, ka bojāgājušais bijis 47 gadus vecais Eduards, kurš liktenīgajā vakarā ar motociklu braucis no Teteles puses.

Vietējie iedzīvotāji atzīst, ka notikušais apkārtējos ļoti satricinājis.

“Es redzēju tikai ātro palīdzību un policiju. Tas bija mūsu paziņa,” teic sieviete, kura dzīvo blakus avārijas vietai.

Arī bojāgājušā paziņa Darja par Eduardu saka tikai labus vārdus: “Viņš bija pazīstams, remontēja mašīnas. Nu, izrādās, manas vecmāmiņas kaimiņš. Labs cilvēks bija, nekādus skandālus neradīja, nevienu netraucēja, nekādu konfliktu ar nevienu viņam nebija.”

Kā vēsta raidījums, tajā dienā vīrietis bija devies mājās pēc aizgājuša drauga piemiņas vakara.

“Sestdien bija bēres citam vīrietim no mūsu apkaimes. Tās bija no rīta un vakarā viņi viņu pieminēja, kā lai to pareizi saka. Daudzi no mūsu rajona bija ar viņu, bet neviens neapturēja, laikam pat nemēģināja – nezinu, bet, lūk, viņš uzsēdās un aizbrauca,” saka Darja.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka negadījumā citi transportlīdzekļi nebija iesaistīti. Motociklists kontroli pār spēkratu zaudējis pats. Savukārt to, kādā stāvoklī viņš atradās negadījuma brīdī, skaidros ekspertīze.

Plašāk skaties video:

