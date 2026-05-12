Kamēr Krievija karo, Ziemeļkoreja pelna miljardus: atklājas iespaidīgi skaitļi
Ziemeļkoreja pēdējo trīs gadu laikā, palīdzot Krievijai karā pret Ukrainu, varētu būt nopelnījusi pat līdz 14 miljardiem ASV dolāru – summu, kas faktiski pielīdzināma visas valsts gada ekonomikai, vēsta Japānas ziņu aģentūra “Nikkei”, atsaucoties uz Dienvidkorejas izlūkdienestu analītiķu aplēsēm.
Saskaņā ar Dienvidkorejas Centrālās bankas datiem Ziemeļkorejas ekonomiskā izaugsme sakarā ar dalību karā pret Ukrainu Krievijas pusē 2024. gadā bija 3,7%, kas ir augstākais rādītājs daudzu gadu laikā.
Par Ziemeļkorejas karaspēka nosūtīšanu uz fronti kļuva zināms 2024. gada rudenī. Pēc tam gan Maskava, gan Phenjana apstiprināja savu dalību kaujās pret Ukrainas armiju Kurskas reģionā.
Daļa Ziemeļkorejas karavīru joprojām atrodas Krievijā, lai gan par viņu aktīvu dalību kaujās netiek ziņots. Turklāt Ziemeļkoreja piegādā Krievijai ieročus un munīciju.