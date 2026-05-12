Kamēr Krievija karo, Ziemeļkoreja pelna miljardus: atklājas iespaidīgi skaitļi 0

8:13, 12. maijs 2026
Ziemeļkoreja pēdējo trīs gadu laikā, palīdzot Krievijai karā pret Ukrainu, varētu būt nopelnījusi pat līdz 14 miljardiem ASV dolāru – summu, kas faktiski pielīdzināma visas valsts gada ekonomikai, vēsta Japānas ziņu aģentūra “Nikkei”, atsaucoties uz Dienvidkorejas izlūkdienestu analītiķu aplēsēm.

Saskaņā ar Dienvidkorejas Centrālās bankas datiem Ziemeļkorejas ekonomiskā izaugsme sakarā ar dalību karā pret Ukrainu Krievijas pusē 2024. gadā bija 3,7%, kas ir augstākais rādītājs daudzu gadu laikā.

Phenjana no Maskavas varēja saņemt no septiņiem līdz 13,8 miljardiem ASV dolāru tikai par raķešu artilērijas un aptuveni 250 raķešu KN-23 piegādi. Vēl vairāk nekā 600 miljonus ASV dolāru, pēc analītiķu domām, Krievija samaksāja par Ziemeļkorejas armijas līdzdalību.
Par Ziemeļkorejas karaspēka nosūtīšanu uz fronti kļuva zināms 2024. gada rudenī. Pēc tam gan Maskava, gan Phenjana apstiprināja savu dalību kaujās pret Ukrainas armiju Kurskas reģionā.

Oficiāli tika paziņots, ka Ziemeļkorejas kontingents cieta zaudējumus, cik lielus – netika ziņots. Pēc netiešiem datiem ir noskaidrots, ka varētu būt runa par vairāk nekā 2000 bojāgājušo, kopumā uz fronti tika nosūtīti vairāk nekā 10 000 karavīru.

Daļa Ziemeļkorejas karavīru joprojām atrodas Krievijā, lai gan par viņu aktīvu dalību kaujās netiek ziņots. Turklāt Ziemeļkoreja piegādā Krievijai ieročus un munīciju.

