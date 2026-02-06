Vai valsts pielaides likums ir vēlētāju gribas koriģēšana? Brigmanis komentē Helmaņa un Bartaševiča likteni 0
Ogres mērs Egils Helmanis veselības problēmu dēļ atkāpās no amata, Bartaševičs nav saņēmis pielaidi un Čudars lūdz viņu atkāpties no Rēzeknes domes priekšsedētāja amata. Vai šis jautājums par pielaidi valsts noslēpumam ir ierocis, kā koriģēt vēlētāju gribu?
“Jā, ir. Šie cilvēki ilgstoši ir politikā, viņi nav nākuši no malas, laikam bijuši tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā, neapšaubu tos, kuri veic šīs pārbaudes par pielaidi, ir likums, kas paredz šādas darbības. Bet, piemēram, Bartaševičam jau piemēram uzreiz paspīdējis cits pagrieziens politiskajā karjerā – Šlesers piedāvā pirmo pozīciju Latgalē,” TV24 raidījumā “Ziņu top” norāda Augusts Brigmanis, Saeimas ZZS frakcijas priekšsēdētāja vietnieks.
