“Progresīvie” paliek aiz durvīm? Valdības veidošanas sarunās briest jauns pavērsiens 33
Pēc vairākām politisko spēku sarunām sāk iezīmēties iespējamais jaunās valdības modelis. “Apvienotais saraksts”, Nacionālā apvienība un Zaļo un zemnieku savienība vienojušies turpināt valdības veidošanas sarunas ar “Jauno vienotību”, kamēr domstarpības par “Progresīvo” iesaisti joprojām saglabājas.
AS gaida apstiprinājumu no JV par ierašanos uz tikšanos. Sākumā iecerēts, ka tiksies AS un JV, bet pēc tam visi četri politiskie spēki kopā.
Kulbergs norādīja, ka pēc sarunas ar JV varētu spriest par ministriju sadali. “Tad saruna būtu četriem partneriem un tad jau, protams, līdz piektdienai mums ir jātiek galā ar šo jautājumu,” teica politiķis.
NA valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone norādīja, ka partija ir apņēmības pilna vienoties ne tikai par sadarbības formu, bet arī saturu, taču jāuzklausa iespējamā partnera JV priekšlikumi, lai šo sarakstu pilnveidotu. Viņasprāt, visi koalīcijas partneri ir vienisprātis un gatavi nodrošināt pilnu atbalstu iekšējās un ārējās drošības, robežas stiprināšanai un pretgaisa aizsardzībai. Pēc viņas domām, tas saskan ar JV svarīgo.
Pašreizējais ekonomikas ministrs un zemkopības ministra pienākumu izpildītājs Viktors Valainis (ZZS) norādīja uz drošību kā prioritāti, atzīstot, ka jāatjauno uzticība aizsardzības spējām un nozarei kā tādai.
Jau ziņots, ka AS sāktajās sarunās par jaunas valdības izveidi NA turpināja uzstāt uz nesadarbošanos ar “Progresīvajiem”.
AS politiķis Kulbergs, kuram Valsts prezidents uzticējis mēģināt izveidot jauno valdību, iepriekš visas partijas bija aicinājis nolikt malā savstarpējos apvainojumus, koncentrēties tikai uz primāri izdarāmajiem darbiem un mēģināt izveidot maksimāli plašu valdības koalīciju, kurā ietilptu gan AS un NA, gan arī iepriekšējā valdībā strādājusī JV, ZZS un “Progresīvie”.
“Progresīvo” līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs aģentūrai LETA norādīja, ka patlaban pats svarīgākais ir izveidot rīcībspējīgu koalīciju, kas ir pēc iespējas plaša. “Progresīvo” ieskatā šo koalīciju vajadzētu veidot AS, NA, JV, ZZS un “Progresīvajiem”.
Maija sākumā krita Evikas Siliņas (JV) valdība un Valsts prezidents jaunas valdības veidošanu ir uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām dodot nedaudz vairāk kā nedēļu laika.