“Galīgā sviestā viss aizgājis!” Advokāts skaidro, vai drīkst publicēt izlaiduma bildes, kurās redzami citi cilvēki 0
Tuvojas izlaidumu laiks, brīdis, kad absolventi sapošas skaistās kleitās un uzvalkos, izskan apsveikumi un tiek iemūžināts brīdis, kuru gribas saglabāt atmiņās teju uz visu mūžu. Taču līdz ar svētku tuvošanos jau atkal aktualizējies jautājums – vai izlaidumos drīkst brīvi fotografēt un publicēt bildes sociālajos tīklos, ja kadrā redzami arī citi cilvēki?
Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs sociālo mediju platformā “Facebook” publicējis skaidrojumu par to, ko šādās situācijās paredz Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR).
“Vai izlaidumos vispār vēl drīkst fotografēt, jeb vai Datu regula mums liedz dalīties ar prieku?
Izlaidumu laiks ir klāt! Rokas pašas stiepjas pēc telefona, lai iemūžinātu bērna, drauga vai radinieka lielo dienu. Cik gan kārdinoši ir šos skaistos mirkļus tūlīt pat ielikt sociālajos tīklos! Bet… ko par to saka Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR)? Vai tiešām nedrīkstam rādīt svētku bildes internetā?
Kliedējam mītus! Mūsu advokātu birojs vienkārši un saprotami skaidro, kas jāņem vērā, lai svētku prieks nepārvērstos juridiskās galvassāpēs.
Kad fotogrāfē viesi, vecāki vai paši absolventi
Jā, jūs drīkstat! Ja bildes, kurās redzami citi cilvēki, nosūtāt privātā sarakstē vai ieliekat sociālajos tīklos tikai šauram, slēgtam draugu lokam, uztraukumam nav pamata. Tās ir “mājsaimniecības vajadzības”, un uz tām Datu regula neattiecas.
Bet esiet uzmanīgi! Brīdī, kad attēlu ieliekat publiski, neierobežojot to cilvēku loku, kas to var redzēt un dalīties tālāk, jūs juridiski kļūstat par datu “pārzini”. Un te jau sāk darboties VDAR noteikumi!
Kad fotogrāfē skola vai bērnudārzs
Kolīdz bērnudārzs, skola vai universitāte nolīgst fotogrāfu un plāno bildes likt savā mājaslapā, sociālajos tīklos vai novada avīzē, uz viņiem stingri attiecas visas Datu regulas prasības.
Izglītības iestādēm fotogrāfiju publicēšanai ir jāatrod tiesiskais pamats – tas var būt sabiedrības interesēs (pašvaldību skolām), iestādes likumīgajās interesēs (piemēram, privātskolām sevis popularizēšanai) vai arī balstoties uz pašu absolventu vai bērnu vecāku piekrišanu.
Skolas pienākums: Skolai vienmēr pirms pasākuma (vai tā laikā) jāinformē jūs par to, ka notiks fotografēšana vai filmēšana, un ko viņi ar šiem materiāliem iesāks.
Baudiet svētkus skaisti un atbildīgi pret citu privātumu!”
Tikmēr daļa cilvēku uzskata, ka jautājums tiek pārspīlēts un izlaidumos fotografēšana vienmēr bijusi pašsaprotama.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!