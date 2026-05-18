Kulbergs apņēmības pilns komentē tuvākos plānus: “Noliekam malā ideoloģiskos un strīdīgos jautājumus!” 1
Jauna nedēļa ir klāt, īpaši “liela” tā noteikti ir mūsu premjera amata kandidātam Andrim Kulbergam. Par ko šorīt domā viņš, un kādas prioritātes izvirzījis?
Jo plašāka koalīcija veidos līdz vēlēšanām strādājošo valdību, jo labāk, šādu pārliecību pirmdien intervijā TV3 pauda premjera amatam nominētais “Apvienotā saraksta” (AS) politiķis Andris Kulbergs.
Politiķis sprieda, ka pastāv iespējas vienoties par darbu valdībā pieciem politiskajiem spēkiem – visām Saeimas frakcijām, izņemot “Latvija pirmajā vietā”.
Noliekam malā ideoloģiskos un strīdīgos jautājumus, tos risināsim nākamajā Saeimas sasaukumā, bet tagad vienojamies par dažiem primāri izdarāmajiem darbiem, kas jāpaveic līdz vēlēšanām, mudināja Kulbergs. Viņš arī solīja no savas un AS puses nolikt malā jebkurus līdzšinējos politiskos aizvainojumus starp partijām, lai koncentrētos uz darbu.
Kulbergs ir pārliecināts – ja citas partijas liks valsti pirmajā vietā, tad par valdību izdosies vienoties.
AS politiķis solīja personīgi uzņemties atbildību par “Rail Baltica” un “airBaltic” jautājumiem. Viņaprāt, kopumā ir jāpārskata Satiksmes ministrijas atbildības, jo tur ir tik daudz problemātisku jautājumu, ka tos grūti atrisināt vienam, bet tā vietā, piemēram, varētu būt īpašo uzdevumu ministrs, kas strādātu tikai ar “Rail Baltica” jomu.
AS Kulberga veidotajā valdībā noteikti pretendējot uz Finanšu ministrijas vadīšanu, jo neatliekami esot jāsakārto valsts finanses, jāpārskata budžets gan šim, gan nākamajam gadam.
Savukārt ministriju optimizācija līdz vēlēšanām neesot paveicama.
“Jaunās vienotības” (JV) politiķe Inese Lībiņa-Egnere savukārt izteicās, ka Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ar premjera nomināciju un “ceļavārdiem” viņam izdarījis labu izvēli. JV piekrītot idejai par iespējami plašu koalīciju, kādu arī JV pati savulaik mēģinājusi izveidot pēc iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, bet tolaik Nacionālā apvienība un AS nepiekrita strādāt kopā ar “Progresīvajiem”.
Lībiņa-Egnere atzīmēja, ka no AS puses saruna ar JV par kopīga darba iespējām vēl nav notikusi, bet partija gaidot iespēju iesaistīties koalīcijas veidošanā, jo esot valstiski atbildīga partija.
JV sākotnēji esot gatava runāt par svarīgākajiem darāmajiem darbiem – valsts drošību, ES daudzgadu budžeta sarunām -, bet “krēslu prasības” pašlaik neizvirzot, pauda Lībiņa-Egnere, kura pašlaik nebija gatava atklāt arī JV premjera amata kandidātu nākamajām Saeimas vēlēšanām.
Kā ziņots, maija sākumā krita Evikas Siliņas (JV) valdība un Valsts prezidents jaunas valdības veidošanu ir uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām dodot nedaudz vairāk kā nedēļu laika.