“Izskatās pēc tukša numura!” Tauta spriež par Kulberga piemērotību Ministru prezidenta amatam 7
Agrā 7. maija rīta notikumi Rēzeknē ir izraisījuši garu notikumu ķēdi. Jau pats dronu incidenta fakts vien bija biedējošs, bet tas iekustināja vēl daudz un dažādas darbības, kā rezultātā ir kritusi valdība.
Sākumā no amata atkāpās aizsardzības ministrs Andris Sprūds. Dažas dienas vēlāk deminisonēja arī Ministru prezidente Evika Siliņa, kā rezultātā krita visa valdība. Lai arī situācija bija un ir neskaidra, pat biedējoša šādos ģeopolitiskos apstākļos, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien valdības veidošanas uzdevumu ir uzticējis opozīcijas partijas “Apvienotais saraksts” deputātam Andrim Kulbergam.
Kulbergs savā uzrunā norādīja, ka Latvija patlaban saskaras ar politiskās, drošības, ekonomiskās un uzticības krīzi, kas grauj valsts stabilitāti, īpaši priekšvēlēšanu periodā. Šādos apstākļos, pēc viņa teiktā, tehniskā valdība nespētu nodrošināt nepieciešamo drošību un stabilitāti, tādēļ nepieciešama rīcībspējīga koalīcija.
Rinkēviča lēmums ir izraisījis diskusiju vētru sociālajos medijos. Vēlētāji spriež, cik piemērots Kulbergs ir šim ļoti nopietnajam uzdevumam. Zemāk par šo lasāmi dažādi viedokļi, kuri pausti publiskajā vidē.