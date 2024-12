“Purvos tikai kaukšana notiek, vairāk nekas.” Slaidiņš analizē jaunākos datus par Krievijas sagrābtajām teritorijām Ukrainā Ieteikt







“Skaidrs, ka novembris šogad ir kļuvis par sliktāko mēnesi Ukrainai kopš 2022.gada septembra teritorijas zaudēšanas ziņā,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” informēja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, analizējot datus, kādi ir Krievijas armijas ieguvumi.

“Šogad novembrī krievu sagrābtā platība ir 1202 kvadrātkilometri, kas aptuveni atbilst Ņujorkas pilsētas lielumam. Taču pēc ekspertu domām, lielākā daļa teritorijas, ko krievi ir ieņēmuši, atrodas uz lauksaimniecības zemes un neatspoguļo lielu stratēģisko vai operatīvu vērtību. Tāpat krievi nav ieņēmuši nevienu lielu pilsētu un apgabala centrus,” pastāstīja Slaidiņš.

NBS majors TV24 raidījumā sacīja, ka Krievijas kontrole pār Ukrainas teritoriju pieauga no 17,4% 2023.gada novembrī līdz 17,9% 2024.gada novembrī.

“Krievija lielāko teritoriālo pieaugumu panākuši taisni Doņeckas apgabalā, kur kopš gada sākuma viņi sagrāba 1804 kvadrātkilometrus, bet šogad novembrī tikai 1006 kvadrātkilometrus. Un tas ir arī krievu ofensīvas lielākais panākums vispār kopš 2022.gada maija. Runājot par panākumiem pilsētās, tad, jā, tā ir Vuhledara, kas tika ieņemta – būtībā galvenais cietoksnis Doņeckas apgabala dienvidos,” sacīja NBS majors.

Krievijas Komunistiskā partija nosūtīja humānās palīdzības konvoju uz Krievijas okupētajiem Ukrainas apgabaliem, 2024.gada rudenī. Foto: EPA/SCANPIX

Krievijas bruņotie spēki “teritorijas ziņā” piedzīvojuši zaudējumus arī Luhanskā un Harkivā. “Tātad krievi Luhanskas apgabalā šogad ieņēma 350 kvadrātkilometrus. Un novembra beigās viņi kontrolēja 98,6% no Luhanskas apgabala. Lai viņi pilnībā to ieņemtu, palikuši 2%,” informēja Slaidiņš. Savukārt kopš 2024.gada janvāra Ukraina ir zaudējusi 392 kvadrātkilometrus Harkivas apgabalā.

“Ko no tā visa var secināt? Trešais kara gads… Purvos tikai kaukšana notiek, vairāk nekas. Viņi turpina iekarot Eiropu, slaucīt pilsētas, bet redzam, ka Donbasā notiek vienkārši mīcīšanās. Mūsdienu kara apstākļos, ņemot vērā tehnikas iespējas, ja tie ir vienīgie krievu panākumi… Kā jau teicu, ukraiņu fronte turas, ir kaut kas atdots, ciesti zaudējumi, bet valsts nav iznīcināta, sakauta. Ukraina joprojām var pieņemt lēmumus, izdarīt pretdarbību, turklāt nāk palīdzība no Rietumiem. Un tagad – kā Krievija izlīdīs no visa šī laukā?” retoriski jautāja NBS majors Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, analizējot jaunākos datus par Krievijas armijas ieguvumiem Ukrainā.

