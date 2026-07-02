Krievijas prezidents Vladimirs Putins Uzvaras dienas parādē Maskavā, Krievijā, 09.05.2025. Ilustratīvs attēls.
Krievijas prezidents Vladimirs Putins Uzvaras dienas parādē Maskavā, Krievijā, 09.05.2025. Ilustratīvs attēls.
Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

Putinam palikušas vien divas iespējas; opozīcijas līderis brīdina, kuru viņš, visticamāk, izvēlēsies 0

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LA.LV
18:37, 2. jūlijs 2026
Viedokļi

Krievijas opozīcijas līderis Garijs Kasparovs norādījis, ka Vladimiram Putinam šobrīd esot palikuši divi iespējamie militārie virzieni – mobilizācija vai uzbrukums kādai Eiropas valstij – un viņš izteicis viedokli, kuru no tiem Kremlis, visticamāk, izvēlēsies, vēstī “Dialog”.

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Kasparova ieskatā mobilizācija Krievijas iekšienē Putinam esot riskantāka nekā iespējamais konflikts ar Eiropas valstīm, jo tā varētu izraisīt nopietnu sabiedrības neapmierinātību.

Viņš uzsvēra, ka mobilizāciju būtu jāveic galvenokārt lielajās pilsētās, kas varētu radīt plašu sociālo spriedzi. Vienlaikus viņš norādīja, ka uzbrukums Eiropas valstij daļai Krievijas sabiedrības varētu tikt uztverts pozitīvāk nekā jauna mobilizācijas kampaņa.

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“Putinam ir divas iespējas un divi militārie virzieni. Pirmais – mobilizācija, pilna mēroga mobilizācija, mēģinājums sūtīt visu iespējamo uz Ukrainu,” sacīja Kasparovs, uzsverot, ka šāds solis būtu loģistiski sarežģīts un prasītu milzīgus resursus – apmācību, ekipējumu un karavīru pārvietošanu.

Viņš arī norādīja, ka pat ja tiktu mobilizēti vēl vairāki simti tūkstošu cilvēku, tas automātiski neatrisinātu Krievijas armijas problēmas frontē.

Kasparovs apgalvoja, ka daļa Rietumu sabiedrības un politiķu nepareizi interpretē Krievijas iekšējo loģiku, uzskatot, ka lielie zaudējumi Ukrainā būtu nepieņemami Krievijas iedzīvotājiem.

“Rietumi bieži saskaras ar loģiku, kas neatbilst realitātei. Viņi saka – Putins cieš milzīgus zaudējumus. Bet Krievijas iedzīvotāju vairāk uztrauc izmaiņas kartē, nevis zaudējumu skaits,” viņš norādīja, piebilstot, ka šāda domāšana Rietumos bieži tiek pārprasta.

Kasparova vērtējumā Putina rīcību vairāk nosaka politiskā un simboliskā loģika, nevis racionāli aprēķini pēc Rietumu standartiem, un tieši tāpēc viņš uzskata, ka Kremlis varētu izvēlēties ārējās eskalācijas ceļu, nevis jaunu mobilizāciju.

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