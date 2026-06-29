FOTO. Rīgā GoRR atklāšanas laikā uzstādīts jauns pasaules rekords 0
28. jūnija vakarā, atzīmējot Latvijas Burāšanas savienības simtgadi, Daugavā pie Vanšu tilta uzstādīts jauns GUINNESS WORLD RECORDS™ rekords kategorijā “Most people blowing foghorns simultaneously” jeb “Visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš miglas taures”. Rekorda uzstādīšanā piedalījās 611 dalībnieki, kuri miglas taures vienlaikus pūta ilgāk nekā desmit sekundes. Pēc rekorda apstiprināšanas Daugavā notika starptautiskās regates Gulf of Riga Regatta jeb GoRR jahtu flotes svinīgā parāde, iezīmējot regates sacensību sākumu.
Rekorda mēģinājums ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalstu norisinājās Rīgas Ostas akvatorijā. Tā norisi uzraudzīja stjuarti, neatkarīgi liecinieki un oficiāls Guinness World Records tiesnesis, kurš pēc mēģinājuma apstiprināja sasniegto rezultātu. Par rekorda īpašniekiem kļuva Latvijas Burāšanas savienība un Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra, saņemot oficiālu GUINNESS WORLD RECORDS sertifikātu.
“Bija lieliski atrasties pašā Rīgas viducī uz Daugavas kopā ar tik daudz laivām un cilvēkiem, kuri piedalījās jauna pasaules rekorda uzstādīšanā. Tas bija patiesi iespaidīgi! Atgriežoties ostā, apkopojām rezultātus un secinājām, ka 611 dalībnieki vienlaikus pūta miglas taures un izpildīja visus rekorda ieskaitīšanai nepieciešamos nosacījumus. Sveicu visus dalībniekus, organizatorus un visu Latviju!” saka oficiālais Guinness World Records tiesnesis Pravins Patels (Pravin Patel).
Burāšanas simtgadē aicina tradīciju turpināt jaunajām paaudzēm
Šogad aprit 100 gadi, kopš burāšana Latvijā sāka veidoties kā organizēta kustība. Miglas taure rekorda mēģinājumam tika izvēlēta kā burātājiem labi pazīstams drošības līdzeklis. Vienlaikus tā simbolizē kopību, uzmanību un spēju būt sadzirdamiem. Rekorda laikā Daugavā tauru skaņas apvienoja dažādu paaudžu burātājus, klubus, trenerus, sportistus, ģimenes un draugus.
“Latvijas Burāšanas savienības simtgadē vēlējāmies radīt notikumu, kas vienotu mūsu kopienu, uzrunātu plašāku sabiedrību un starptautiski parādītu Latviju kā ūdeņiem bagātu valsti. Šodien Daugavā miglas tauru skaņas apvienoja ļoti plašu burātāju saimi. Tas apliecina, ka burāšana Latvijā ir dzīva un atvērta un gaida jaunus entuziastus, kas to ievestu nākamajā gadsimtā,” norāda Latvijas Burāšanas savienības prezidents Kaspars Rožkalns.
Viņš uzsver, ka burāšana ir gan aizraujošs sporta veids, gan aktīvās atpūtas iespēja dažāda vecuma cilvēkiem. Latvijas Burāšanas savienība aicina burāšanu iepazīt ikvienu interesentu un pievienoties kopienai, kas turpina paaudzēs veidotās tradīcijas.
GoRR atklāšana – svētki visai pilsētai
Pēc rekorda uzstādīšanas Daugavā notika GoRR buru jahtu flotes svinīgā parāde, ko skatītāji varēja vērot no Rīgas pasažieru ostas. Parādē piedalījās teju 100 peldlīdzekļi, no kuriem 48 bija GoRR sacensību dalībnieki. Savukārt vakarā jahtklubā “Auda” norisinājās regates svinīgā atklāšanas ceremonija un pasaules rekorda sertifikāta pasniegšana.
“Esmu gandarīts, ka tieši GoRR laikā Rīgā izdevās uzstādīt jaunu pasaules rekordu. Jau trešo gadu regates sākums kļūst par svētkiem arī Rīgas iedzīvotājiem un viesiem – galvaspilsētas centrā parādām sacensību floti un ļaujam burāšanas skaistumu piedzīvot arī skatītājiem no krasta. Taču ar atklāšanu GoRR sportiskais stāsts tikai sākas, jo priekšā nedēļas garumā ir pieci sacensību posmi no Rīgas līdz pat Pērnavai,” saka GoRR direktors Valters Romans.
GoRR atklāšana Rīgas centrā ne tikai tuvina burāšanu sabiedrībai, bet arī parāda Daugavas potenciālu kļūt par vēl aktīvāku pilsētas ikdienas, sporta un tūrisma telpu. Starptautiska mēroga pasākumi pie ūdens stiprina arī Rīgas atpazīstamību Baltijas jūras reģionā.
“Sveicu visus Latvijas burātājus svētkos un ar jauna pasaules rekorda uzstādīšanu mūsu pilsētas ūdeņos! Latvijas burāšanas simtgade apliecina, cik svarīgi ir kopt paaudzēs veidotās tradīcijas un radīt iespējas tās turpināt nākotnē. Šādi pasākumi palīdz Daugavu veidot par aktīvu un pieejamu pilsētas daļu, vienlaikus pievēršot Rīgai starptautisku uzmanību. Burāšana un ūdens tūrisms ir viens no Rīgas attīstības virzieniem. Daugava ir nozīmīgs pilsētas resurss, kas līdz šim nav pilnvērtīgi izmantots, taču tam ir milzīgs potenciāls,” norāda Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.
Pirmo reizi GoRR sacensībā izmantos radio vadāmas bojas
GoRR šogad notiek jau devīto reizi. Regate norisināsies no 27. jūnija līdz 3. jūlijam maršrutā Rīga–Kihnu–Pērnava. Pēc atklāšanas Rīgā komandas dosies piecos sacensību posmos. Sacensības sāksies ar Rīgas Ostas posmu, kurā pirmo reizi tiks izmantotas radio vadāmas bojas. Tās ļauj sacensību zīmes uz ūdens izvietot precīzāk un nepieciešamības gadījumā operatīvi mainīt to atrašanās vietu. Jahtas varēs vērot arī no moliem pie Daugavas ietekas Rīgas līcī. Komandas uz startu dosies aptuveni no plkst. 10.30 līdz 11.30, savukārt atgriešanās pie moliem gaidāma aptuveni no plkst. 14.30 līdz 15.30.
No otrdienas, 30. jūnija, jahtas dosies tālāk uz Kihnu salu un pēc tam uz Pērnavu, kur regate noslēgsies piektdien vakarā, 3. jūlijā. Sacensību norisei varēs sekot līdzi arī digitāli Kwindoo aplikācijā, kur reāllaikā būs redzama jahtu kustība un regates gaita uz ūdens.
Regates laikā tiks noskaidroti GoRR uzvarētāji un Latvijas atklātā jūras burāšanas čempionāta uzvarētāji, kā arī tiks izcīnīts Livonijas kauss ātrāko laivu grupās. GoRR noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiks Pērnavā, kam sekos Pērnavas jahtkluba jubilejas pasākums.
Gulf of Riga Regatta jeb GoRR ir lielākā ikgadējā starptautiskā jūras burāšanas regate Latvijā. Tā nedēļas garumā pulcē burātājus no Latvijas un citām Baltijas jūras reģiona valstīm.
Regates laikā tiek noskaidroti Latvijas jūras burāšanas čempioni un izcīnīts Livonijas kauss, kas simbolizē Latvijas un Igaunijas jūras burāšanas tradīcijas un sadarbību.
GoRR organizē Latvijas Jūras burāšanas asociācija sadarbībā ar Latvijas Burāšanas savienību un Igaunijas partneriem – Saaremaa Merispordi Selts un Pērnavas jahtklubu.