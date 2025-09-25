Rēvalds iesaka no trim ierēdņiem darbā atstāt divus un trešā algu sadalīt 0

Dzīvojam “atņemt un sadalīt” laikos, joprojām tiek uzskatīts, ka “uzņēmējs ir zaglis”, un kamēr šie uzstādījumi nemainīsies, ne pie kā laba nenonāksim – tā valsts attīstību TV24 raidījumā “Kārtības rullis” raksturo “Veselības centrs 4” valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds.

Savos izteikumos, kas balstīti personīgajā uzņēmējdarbības pieredzē, Rēvalds ir skarbs un kā vienu no Latvijas neveiksmes stāsta iemesliem min sekojošo: “Mainās sejas, kapteiņi, bet kuģis turpina peldēt apšaubāmā virzienā.” Piesaucot bezdarbību, uzņēmējs norāda uz ierēdniecības aparātu, kurš nemainīgi un stabili ieņem savu vietu valsts pārvaldē gadu desmitiem un patiesībā, pēc viņa domām, ir galvenais noteicējs valstī. Mainot šo aparātu, Rēvalds cer, ka varētu uzlabot arī sistēmu un labklājību valstī. “Ar viņiem (ierēdņiem) ir jānodarbojas, it īpaši zinot viņu eksistences zelta likumus, piemēram, “nekad neko nedarīt ātrāk par pēdējo termiņu”, “izdomāt arvien jaunus un jaunus normatīvus”, “katrs priekšnieks sev meklē jaunus padotos” un tādā garā… Galvenais ir nepārstrādāties un būt netolerantiem pret kādu, kurš atnāk un grib strādāt ātrāk, jo šāds cilvēks grauj kolektīvo vienotību.” Kā mainīt šādu attieksmi pret darbu? Rēvalds min metodi, kas esot labi pārbaudīta un lieliski darbojas privātajā biznesā. “No katriem trim ierēdņiem darbā atstāt divus un uz ietaupītās naudas rēķina paaugstināt viņiem algas.” Rēvalds zina teikt, ka, ieviešot šo metodi uzņēmējdarbībā, cilvēkiem pēkšņi parādoties darba spējas, jā, ir vairāk darba pienākumu, bet arī lielāka alga. Te vairs nav tas stāsts: kā maksā, tā strādā. Šī nav vienīgā recepte, bet tā darbojas,” piebilst Rēvalds.

