Rinkēvičs: Šis būs viens no sarežģītākajiem 9. maijiem pēdējo gadu laikā







Lelde Veinberga, TV24

Vai šī gada 9. maijs būs tests krievvalodīgo attieksmei pret Latvijas valsti un karu Ukrainā? Savu viedokli par Uzvaras dienas atzīmēšanu TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” pauž ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

“Domāju, ka jā. Tas būs viens no vissarežģītākajiem 9. maijiem pēdējo gadu laikā. Latvija ir demokrātiska un tiesiska valsts un, protams, katra pašvaldība skatīsies un lems tos aspektus. Tomēr katra pašvaldība ir pakļauta tiesas kontrolei un tiesa saka galavārdu. Līdz ar to lielā mērā es domāju, ka tas būs tests ne tikai krievvalodīgajiem, tas būs tests mums pašiem,” uzskata ārlietu ministrs.



















































































































































9.maijā policija liedz tiešu piekļuvi Uzvaras piemineklim

“Kamēr tas ir piemiņas pasākums, kamēr cilvēki noliek ziedus, mēs to darām 8. maijā, viņi to dara 9. maijā, tā ir viena lieta – godināt savus vectēvus un vecmāmiņas vai tēvus un mātes. Ja cilvēki vēlas to darīt, labi, bet ja tur parādīsies vēlme svinēt Krievijas agresiju Ukrainā, ja tur parādīsies vēlme parādīt zināmu impēriskumu, es domāju, ka šādā gadījumā tomēr ir jāpieņem lēmumi, kas šo nepieļauj,” aicina ministrs.

E. Rinkēvičs neiestājas par to, ka būtu šī diena vienkārši jāaizliedz. Pēc ministra domām pašvaldībām būtu jānosaka konkrēti noteikumi, laika posmi, kā arī liegumi, kuru ievērošanu jākontrolē policijai. “Pārbaudījums mūsu valsts demokrātiskumam un tiesiskumam, arī šīs cilvēku grupas lojalitātei un arī mūsu spējai parādīt, ka ir iespējams darīt lietas civilizēti, bet ir noteiktas līnijas, kuras pārkāpt nedrīkst,” savu nostāju pauž ārlietu ministrs.



















9.maija svinības dažādos gados

