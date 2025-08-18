Rokasspiediens nestrādā, kad sākas strīdi 0
Mutiska vienošanās, vai nekorekts īres līgums neatrisina īres laikā radušās domstarpības un sarežģī attiecības. Trustbillity izveido digitāli juridiski saistošus līgumus ātri, ērti un dorši! Līgumu izveide ir bez maksas.
“Mēs gribējām izbeigt laikietilpīgo “meklē līgumu Google un ceri, ka derēs” tradīciju,” skaidro Trustbillity līdzdibinātājs Rūdolfs Ēķis. “Paša pieredze izīrējot dzīvokli parādīja, cik laikietilpīgi ir noformēt juridiski saistošu un prasībām atbilstošu līgumu. Trustbillity šo procesu veic ar dažiem klikšķiem — saprotami, droši un bez maksas.”
Kāpēc tas ir svarīgi?
Latvijas īres tirgus aug – sludinājumu skaits ir pieaudzis no ~27 000 (2021) līdz virs 35 000 (2024), savukārt jaunie īres mājokļi no 2 853 (2021) līdz 4 058 (2024). Tirgus dinamika prasa arī mūsdienīgus, digitālus un juridiski korektus rīkus.
Attīstības plāns nākamjiem mēnešiem
- Automātiska līgumu reģistrācija VID (pēc abu pušu piekrišanas).
- Integrēts e-paraksts dokumentu parakstīšanai platformā.
- Pilna pārvaldība vienuviet – līgumu rediģēšana, termiņu atgādinājumi, dokumentu glabāšana.
“Trustbillity ir Tavs ceļš uz vienkāršu un drošu īres līgumu.
Izmēģini tagad trustbillity.com.