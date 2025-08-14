“Ryanair” pilots lidojuma vidū zaudē samaņu: kā viss beidzās? 0
Populārās aviokompānijas “Ryanair” lidmašīnas pilots svētdien zaudējis samaņu, lidojot no Barselonas uz Portu, ziņo ārvalstu mediji.
Pilots zaudēja samaņu 10. augusta rītā plkst. 8.19, taču neilgi pēc tam atguva samaņu, un lidmašīnas reiss FR 4587 Portugālē nosēdās pēc grafika.
Lidostā viņam tika sniegta medicīniskā palīdzība, bet viņš atteicās doties uz slimnīcu.
“”Ryanair” ir noteiktas procedūras un apmācības gadījumiem, ja pilots lidojuma laikā jūtas slikti. Reiss no Barselonas uz Portu (10. augustā) droši nosēdās Porto lidostā,” aviokompānijas komentāru citē ziņu portāls The Mirror.
Kā tiek vēstīts, pilots, visticamāk, cieta no ātri pārejošas sinkopes (īslaicīga samaņas zuduma).