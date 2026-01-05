Foto. Scanpix/AP Photo/Francisco Seco

Pētījumā atklāj trīs rakstura iezīmes, no kurām var būt atkarīgs cilvēka dzīves ilgums 0

10:13, 5. janvāris 2026
Jaunā plaša mēroga pētījumā, par ko raksta Newsweek*, atklāts, ka noteiktas rakstura iezīmes jeb īpašības var būtiski ietekmēt priekšlaicīgas nāves risku – to palielinot vai samazinot.

Īrijas zinātnieki ir pierādījuši, ka tādas rakstura iezīmes kā trauksmainība, augsta disciplīna un komunikācijas prasmes  būtiski ietekmē cilvēka dzīves ilgumu. Pēc pētnieku teiktā, šīm īpašībām ir tikpat liela nozīme kā ienākumiem, izglītībai vai citiem sociālā statusa rādītājiem.

Pētījumā tika analizēti dati par 570 000 cilvēku 10 gadu laikā četros kontinentos

Trauksmainība

Kā teikts rakstā, trauksmainība palielina priekšlaicīgas nāves risku. Viens no skaidrākajiem secinājumiem attiecas uz neirotisku uzvedību, kas saistāma ar trauksmi, nemieru un emocionālu nestabilitāti.

Pieaugušie ar augstu neirotisma līmeni ievērojami biežāk nomira priekšlaicīgi, salīdzinot ar tiem, kuriem šī īpašība bija mazāk izteikta.

Katrs papildu punkts neirotisma skalā palielināja nāves risku par 3% jebkurā laika posmā. Īpaši spēcīga šī sakarība bija jaunāku pieaugušo vidū. Tas ļāva noprast, ka ilgstošs stress un emocionālas grūtības pamazām izsmeļ ķermeni un kaitē veselībai.

Kas pagarina mūžu?

Savukārt mūžu pagarina disciplīna un sabiedriskums. Cilvēkiem, kuriem piemita šīs īpašības, priekšlaicīgas nāves risks nebija tik augsts.

Katrs papildu punkts šajās iezīmēs bija saistīts ar 10% samazinājumu priekšlaicīgas nāves riskam – šis bija spēcīgākais aizsargfaktors pētījumā.

Arī komunikabilitāte, sabiedriskums un atvērtība citiem cilvēkiem pozitīvi ietekmēja dzīves ilgumu.

Katrs papildu punkts šajā skalā samazināja nāves risku par 3% – īpaši izteikti šī saistība tika novērota ASV un Austrālijā.

Pētījumā netika konstatēta būtiska saistība starp priekšlaicīgu nāvi un tādām iezīmēm kā zinātkāre, radošums vai atsaucība. Tas liecina, ka ne visas personības īpašības tiešā veidā ietekmē veselību vai mirstību.

“Cilvēkiem ar augstāku neirotisma līmeni vispārējā populācijā ir statistiski lielāks risks nomirt agrāk nekā tiem, kam šī īpašība ir mazāk izteikta. Taču svarīgi atcerēties – tas ir relatīvs, nevis absolūts risks,” norādījis Limerikas Universitātes psiholoģijas docents.

Zinātnieki cer, ka šis pētījums iedvesmos tālākiem pētījumiem par to, kā psiholoģiskās iezīmes ietekmē cilvēka bioloģiskos procesus un uzvedību.

*https://www.newsweek.com/psychologists-reveal-three-personality-traits-linked-early-death-11219054

