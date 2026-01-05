Politiskās partijas &#8220;Stabilitātei!&#8221; valdes loceklis Aleksejs Rosļikovs.
Politiskās partijas “Stabilitātei!” valdes loceklis Aleksejs Rosļikovs.
Foto: Edijs Pālens/LETA

Propagandas atbalsta sniegšana Krievijai? Ģenerālprokuratūrā vēršas pie partijas “Stabilitātei!” un izsaka stingru brīdinājumu 0

LETA
12:00, 5. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Ģenerālprokuratūra ir pabeigusi pārbaudi par partijas “Stabilitātei!” darbības atbilstību Politisko partiju likuma prasībām un izteikusi partijai brīdinājumu, aģentūra LETA noskaidroja prokuratūrā.

Brīdinājums izteikts, jo prokuratūra ir saskatījusi Politisko partiju likuma 7. panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto aizliegumu pārkāpumus. Šīs normas paredz, ka partijai tās darbībā aizliegts vērsties pret Latvijas vai citu demokrātisku valstu neatkarību, teritoriālo nedalāmību, izteikt vai izplatīt priekšlikumus par Latvijas vai citas demokrātiskas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, aicināt nepildīt likumus, ja tādējādi tiek apdraudēta valsts drošība, sabiedriskā drošība vai kārtība, sludināt vardarbību vai terorismu, propagandēt karu, veikt darbības, kas vērstas uz nacionālā naida izraisīšanu, slavēt vai aicināt izdarīt noziedzīgus nodarījumus.

Tāpat partijām to darbībā aizliegts sniegt atbalstu, tajā skaitā arī informatīvu, personām vai valstīm, kas grauj vai apdraud demokrātisku valstu teritoriālo nedalāmību, suverenitāti un neatkarību vai konstitucionālo iekārtu.

Prokuratūra pārbaudē secinājusi, ka “Stabilitātei” darbība, atsevišķiem partijas biedriem paužot sabiedrību šķeļošus vēstījumus, ir vērsta uz nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu, kā arī tās darbībā ir saskatāma informatīva un propagandas atbalsta sniegšana Krievijai.

Partijai uzdots līdz 2026. gada 7. februārim novērst pārkāpumus, proti, dzēst brīdinājumā norādīto informāciju sociālajos tīklos, kā arī kopumā pārskatīt “Stabilitātei!” sociālajos tīklos ievietoto informāciju, vai tā atbilst spēkā esošajam normatīvajam regulējumam attiecībā uz politisko partiju darbību. Prokuratūra mudina partiju veikt pasākumus, lai turpmāk netiktu izplatīti tādi vēstījumi vai veiktas tādas darbības, kas ir pretrunā Politisko partiju likumā noteiktajam.

Jau ziņots, ka arī partijas līderis Aleksejs Rosļikovs ir nonācis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā. Pērnā gada nogalē prokuratūra nodeva Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu pret Rīgas domes deputātu, partijas “Stabilitātei!” līderi un bijušo Saeimas deputātu Rosļikovu par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu.

Bijušajam Saeimas deputātam sākotnēji tika inkriminēta arī palīdzība ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā. Šajā daļā kriminālprocess Valsts drošības dienestā (VDD) izbeigts, jo izmeklēšanas laikā tam netika iegūti pietiekami pierādījumi.

