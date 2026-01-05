“Šī sistēma man nekad nebūs saprotama… ” Latvieši dalās abnormālās slimnīcu rēķinu summās – dažam pat pusmiljons eiro 0
Ikdienā ļaudis daudz sūdzas par veselības aprūpi Latvijā. Lielākā sāpe, šķiet, ir par nenormāli garajām rindām, lai tiktu pie ārsta par valsts naudu. Ja kādam nav laika tik ilgi gaidīt, tad nereti arī pakalpojuma cena liek acīm ieplesties.
Tomēr, skatoties kopumā, Latvijā veselības aprūpe nav sliktākā iespējamā. Pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD)* datiem, Latvija uzrāda labākus rezultātus nekā OECD vidēji 1 no 10 galvenajiem rādītājiem, kas mēra veselības stāvokli un veselības riska faktorus. Tāpat tiek norādīts, ka Latvija uzrāda labākus rezultātus nekā OECD vidēji 3 no 10 galvenajiem rādītājiem, kas mēra veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti.
Daudzi satura veidotāji platformā “TikTok” jau vairāku gadu garumā runā arī par veselības aprūpi Amerikā. Īsumā, tur situācija ir tāda, ka, ja personai nav veselības apdrošināšanas, tad pat visvienkāršākās procedūras, par kurām Latvijā mēs par savu naudu maksātu ap 100 eiro, tur maksā tūkstošos. Viņiem ir augsti attīstīta medicīna, bet liela daļa iedzīvotāju veselības aprūpes sistēmas dēļ tai nepiekļūst.
Ar savu stāstu par pieredzi ar veselības aprūpes sistēmu Amerikā padalījusies tur dzīvojoša latviete.
“Pēc vīra sirds operācijas mēs palikām ar 10 000 dolāru rēķinu, kas nav nekas salīdzinoši ar kādu pusmiljonu, kas būtu jāmaksā, ja mums nebūtu apdrošināšanas. (Dzīvoju ASV). Vakar vīrs zvana slimnīcai, lai sakārtotu nomaksas grafiku, un viņam paziņo, ka viņš ir izvēlēts slimnīcas programmai, kas nosedz visu mūsu rēķinu! Abiem sajūta, ka 10 000 dolāri vinnēti loterijā, lai cik stulbi tas neizklausītos,” soctīklā “Threads” stāsta Amerikā dzīvojošā latviete Juta.
Šajā gadījumā rezultāts ir ļoti veiksmīgs. Izrādās, arī Latvijā pastāv tāda opcija. Kā komentāros norāda Laura, viņas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes rēķins bijis “pa nullēm”, jo viņa piekritusi dalībai pētījumā, kas no viņas prasīja vien asinsanalīzes un aizpildītu anketu.
Ko par veselības aprūpi saka citi komentētāji?
“Kas par atvieglojumu! Mums meitai (arī ASV) rēķini arī ap 500 tūkstošiem sanāca, bet samaksājām tikai deductible (summa, ko apdrošinātais cilvēks pats maksā par medicīnas pakalpojumiem pirms apdrošināšana sāk segt izdevumus), un viss. Nevaru iedomāties, ja būtu cits plāns vai nebūtu apdrošināšanas. Šī sistēma man nekad nebūs saprotama. Protams, pieredze visās slimnīcās bija super.”
“Ar to veselības apdrošināšanu ir dažādi – ir kam pēc operācijas nekas nav jāmaksā, ir kam jāmaksā daudz pēc pārrēķina. Manai mammai apendicīta operācija nostājās uz 34 tūkstošiem pēc apdrošināšanas.”
“Man līdzīgi bija ar IVF rēķinu. Pusi nosedza slimnīca, otru pusi apdrošināšana. Beigās sanāk – bērnu pa brīvu dabūju.”
“Palasot komentārus, var redzēt, ka kādam atveras acis, ka mums Latvijā ir ļoti labi viss, un pat tādas apdrošināšanas nevajag, tāpat operē. 🙂 Man par līdzīgu operāciju bija vien jāsamaksā par uzturēšanos slimnīcā 380 eiro, lai gan biju veselu mēnesi, kur 3× dienā ēdināšanā, visi izmeklējumi utt.”
“Njā… man draudzenei parastas dzemdības (apdrošināšana jau sedza lielāko daļu) ASV izmaksāja ~5000 USD.”
“Latvijā ir laba medicīna, tas ir mans secinājums. Amerikas un britu sistēma manām smadzenēm nav sagremojama.”
“Vācija. Meita vasaras brīvlaikā salauza kāju. Ātrie, slimnīca, rengen, uzreiz uz operāciju zāli ar 3 skrūvēm. Nebiju nokārtojusi apdrošināšanu, jo Latvijā nekas atsevišķi nav jādara. EVAK arī neuztaisīju, jo domāju, ka mēs jau te tā pa mierīgo. Slimnīca šokā, ka man nav meitai apdrošināšana. Prasa, kā samaksāšu, jo rēķins nav zināms un sākas ar 20 tūkstošiem eiro, un jāmaksā ir izrakstīšanas dienā. Man kontā mīnuss. Sazinājos ar vēstniecību, un divu dienu laikā visu nokārtoja, un nebija pat mana uzturēšanās jāmaksā.”
