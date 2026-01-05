Kad līdz tam nonāksim? Vai tuvākajā nākotnē taromātos varēs nodot pieclitru plastmasas pudeles? 0
Plastmasas iepakojumu šķirošana un nodošana otrreizējai pārstrādei joprojām ir ļoti aktuāla tēma ikvienam, kurš vēlas rūpēties par vidi. TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs interesējās kā pareizi rīkoties ar lielajām pieclitru plastmasas pudelēm, kas nereti rada neskaidrības, jo tās netiek pieņemtas taromātos.
SIA “Depozīta iepakojuma operators” valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis skaidro, ka lielās pudeles ir jānodod dzeltenajos šķirošanas konteineros: “Pieclitru plastmasas nododamas ir dzeltenajos šķirošanas konteineros, kas ir paredzēti plastmasas un metāla iepakojumiem. Tā tas arī būs.”
Viņš norāda, ka lielo pudeļu īpatsvars tirgū patiesībā nav liels, un tādēļ taromātu īpaši šim izmēram izveidot pagaidām nav plānots. “Ja mēs skatāmies, tad daudz ir subjektīvs jēdziens, bet tādā ziņā, ka, ja mēs salīdzinām, kāds ir parasto, mazo plastmasas pudeļu kopējais svars un skaits tirgū, tad šo lielo plastmasas pudeļu īpatsvars ir niecīgs. Šī izmēra dēļ ražot dārgus taromātus, kas aizņem daudz vietas, pagaidām nav plānots. Arī dižtaromāts nebūtu tam īsti piemērots,” norādīja Stūrītis.
Jau iepriekš vēstījām par to, kā rīkoties situācijā, ja uz iepakojuma ir Latvijas depozīta zīme un tas nav saspiests vai bojāts, bet to neizdodas nodot?
“Ir vairāki iemesli, kāpēc tas tā var būt. Pirms dzērienu sezonas ražotāji steidzas laist jaunus produktus tirgū un ir bijuši gadījumi, kad viņi pārsteidzas un palaiž tirgū paralēli reģistrācijai vai dažkārt arī pirms reģistrācijas. Tas nozīmē, ka tajā brīdī produkts jau ir tirdzniecībā, jau pat ir izlietots, bet vēl nav mūsu datubāzē reģistrēts,” stāsta Stūrītis.
Šāda veida gadījumos Miks Stūrītis iesaka sazināties ar “Depozīta Iepakojuma Operatoru”, izmantojot lietotni Whatsapp, pa tālruņa numuru 20224214, vai arī rakstot e-pastu uz [email protected]. Svarīgi norādīt un ziņai pievienot iepakojuma attēlu, taromāta adresi, datumu un laiku, kad mēģināts iepakojumu nodot depozīta punktā.