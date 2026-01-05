VIDEO. Sērferis piedzīvo neaizmirstamu brīdi – pingvīns pievienojas braucienam uz dēļa 0
Vietnē “Instagram” plašu ievērību guvis video, kas ataino neparastu un sirsnīgu satikšanos Keiptaunas piekrastē, Dienvidāfrikā.
Video redzams sērferis sērfošanas sesijas laikā, kad viņam pievienojas draudzīgs Āfrikas pingvīns, uz brīdi pat uzkāpjot uz sērfera dēļa.
Krastā palicēji pauž patiesu apbrīnu par notiekošo, skaļi sakot, cik tas ir neticami.
Video autors stāsta, ka šī bijusi “neticama satikšanās ar apdraudēto Āfrikas pingvīnu”, kas palikšot atmiņā uz mūžu.
Lai kliedētu skatītāju bažas, pie ieraksta pievienots arī skaidrojums: pingvīns nav bijis ievainots, tuvumā nav atradušās haizivis, un dzīvnieks nesen pametis netālu esošu pingvīnu patversmi. Tāpēc putns bijis ļoti draudzīgs un pieradis pie cilvēku klātbūtnes.