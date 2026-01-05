Rajevs atzīstas savā visjaukākajā kara prognožu kļūdā, taču norāda: Nevajag jau tagad sasapņoties! 0

18:32, 5. janvāris 2026
TV24 raidījums “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” stāsta par aizvadītās nedēļas notikumiem frontes abās pusēs, grafikās uzskatāmi attēlojot abu pušu karaspēka virzību it kā krievu pārņemtajā Kupjanskā; tur lielākoties veicās ukraiņu pusei, bet galvenā problēma krieviem bija totāls armijas sabrukums upes austrumu krastā, kā rezultātā tā nokļuva pilnīgā aplenkumā.

Kā norāda Rajevs: “Šobrīd tas nav tāds operacionālais aplenkums vai piespiešana pie upes,

tas ir pilns aplenkums. Principā vienības ir absolūti bezcerīgā stāvoklī
[skatīt kartes pievienotajā video, sākot no 00:55]. Krievu vienības ir aplenktas vairākās vietās – viss viņiem beidzās brīdī, kad ukraiņi uzbruka un ieņēma pārcelšanās vietu, ar to sākās Krievijas armijas pilnīgs kolapss.”

Krievi atkāpjoties zaudēja lielu Kupjanskas rajonu, pameta savas vienības Kupjanskas rietumu krastā – tuvākajā laikā tās attiecīgi tiks iznīcinātas, atkāpties vai bēgt krieviem nav nekādu izredžu, Krievijai nekādu papildu spēku tur nav, ja vien varonis-ģenerālis Kuzavļovs neizdomās savākt visu iespējamo karaspēku un mest bezjēdzīgā uzbrukumā, kurā lielākā veiksme būs “noskaldīt ukraiņu dronu vienības”.

Principā Kupjanskas stāsts ir beidzies, un krieviem nāksies domāt un skaidrot, kādā veidā viņi pamanījušies zaudēt

pilsētu, kura pēc viņu vārdiem bija pilnībā viņu rokās, smej eksperts, norādot, ka varētu būt vēl nedēļas jautājums, lai ukraiņi šo pilsētu atkal atgūtu savā kontrolē 100%.

“Šī ir viena no visjaukākajām kļūdām, kādu esmu pieļāvis,” par šo situāciju saka Rajevs, atgādinot, ka pirms nedēļas tiešām nebija ticējis, ka Kupjanska tik drīz būs atkal ukraiņu kontrolē, to skaidrojot šādi: “Es nebiju domājis, ka ukraiņi pametīs savas pozīcijas citviet, tāpēc nešaubījos, ka šo teritoriju ukraiņi zaudēs. Tādu opciju es neizskatīju.”

Vai šīs vienības varētu vēl kaut ko lielu “atsist” atpakaļ, Rajevs smaida, ka “nevajag jau tagad sasapņoties, jo, iespējams, gaidāmas situācijas izmaiņas pie Zaporižjas virziena. Tāpat

pēc Kupjanskas iegūšanas ir jāsaprot, ka to vajadzēs arī noturēt – nav tā, ka krievi tūlīt aizbēgs līdz Belgorodai.

Skaidrs, ka krievi pārgrupēsies, ka tiem ir rezerves, skaidrs, ka ģenerālis neatdos savu varoņa zvaigzni un nāks pretuzbrukums.”

