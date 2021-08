“Sāc ar sevi!” Kreituse par deputātiem, kas lemj par vakcināciju, bet paši nav pilnībā vakcinēti Ieteikt







Vai Saeima var lemt par vakcināciju, ja paši nav pilnībā vakcinēti? Televīzijas RīgaTV 24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” atbildi sniedz, politoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes profesore Ilga Kreituse.

“Viennozīmīgi – nē! Viss sākas no galvas. Mēz zinām, ka zivij sākas problēmas no galvas, ģimenē problēmas sākās no tēva un mātes attiecībām. Tāpat valstī viss sākas no galvas,” skaidroja politoloģe.

Ja Saeima nav sakārtojusi, ka deputāti vakcinējas, sēž zālē un strādā klātienē, nevis mājās apakšbiksēs, vienlaicīgi ar kāju bužinot kaķim spalvu, tad viņiem nav tiesību lemt par pārējiem, uzskata Kreituse.

“Ja ir deputāti, kuri negrib vakcinēties, Saeimai ir jābūt izstrādātai kārtībai, kur viņi atrodas, piemēram, izolētā telpā, ierodas ar Covid-19 testu, maskām, bet Saeimai un valdībai ir jāstrādā klātienē un jārunā klātienē. Ir vajadzīgs piemērs, kas nāk no pašiem deputātiem,” norāda profesore.

Viņasprāt, ja vēlas, lai citas institūcijas darbojas klātienē, vispirms pašiem ir jāizdomā sistēma, kā savstarpēji strādāt, ja kāds deputāts ir pret vakcināciju.

“Tā būtu normāla secība, normāla pēctecība, nevis sēdēt attālināti zūmā (“Zoom”) un sludināt, ka skolotājam jābūt obligāti vakcinētam, lai ieietu klasē. Sāc ar sevi un sakārto savu iekšējo kārtību!” pauda Kreituse.

Viņasprāt, šis jautājums ir jārisina Saeimas prezidijam, Saeimas priekšsēdētājai un jāsakārto jautājums, lai Saeima strādātu klātienē.