Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija šodien skatīs pilsoņu iniciatīvu “Vakcinācijai aizvien jābūt brīvprātīgai”, kas jau trešo reizi iesniegta Saeimā.

Komisijas sēde notiks plkst.12 attālināti videokonferences formātā.

Pilsoņu iniciatīvas “Vakcinācijai aizvien jābūt brīvprātīgai” atbalstītāji atkal savākuši vairāk nekā 10 000 parakstu un trešo reizi ar to vērsušies Saeimā – vēl pirms deputāti paguvuši izskatīt iepriekšējo pieteikumu. Mandātu komisija 7.jūlijā to lēma atkārtoti nodot izskatīšanai parlamenta Sociālo un darba lietu komisijā. Par šo lēmumprojektu vēl jābalso parlamentam, kas pašlaik ir sesijas pārtraukumā.

Saeimā šo rosinājumu skata katru reizi, kad par to parlamentā atkal saņemti vairāk nekā 10 000 paraksti. Portālā “manabalss.lv” līdz šim par brīvprātīgo vakcināciju saņemti vairāk nekā 45 000 paraksti.

Tikmēr šodien vakarā pie Rīgas pils opozīcijas partiju aktīvisti gatavojas piketēt pret obligātu vakcinēšanos pret Covid-19. Uz pasākumu mudināja ierasties Saeimas opozīcijas deputāts Aldis Gobzems (LK), kurš savu politisko darbību pašlaik pamatā balsta uz Covid-19 jautājumiem. Ierasties pasākumā solījuši arī topošās Aināra Šlesera partijas aktīvisti, kā arī atbalstu pauduši savulaik valdošajā koalīcijā pārstāvētās, bet vēlāk faktiski izirušās un no valdības izslēgtās partijas “Par cilvēcīgu Latviju” politiķi.

Sākotnēji protesta akciju rīkošanai bija iesniegti trīs pieteikumi, vēlāk tie tika atsaukti, bet līdz otrdienas pēcpusdienai viens no pieteikumiem bija atjaunots un iesniegts vēl otrs piketa pieteikums.

Valsts policijas (VP) pārstāve Gita Gžibovska aģentūrai LETA sacīja, ka VP un citu tiesībsargājošo institūciju rīcībā esošā informācija liecina, ka 18.augustā personas, kurām aizliegts rīkot piketu, plāno to darīt nesankcionēti.

VP aicina iedzīvotājus neļauties atsevišķu aktīvistu provokācijām un nedoties uz šo piketu. VP saskata šajā nesankcionētajā pasākumā augstu vardarbības eskalācijas riska iespēju un par to brīdina iedzīvotājus. Policija aicina arī pasākuma organizatorus atteikties no cilvēku pulcināšanas. Konstatējot, ka tiek pārkāpti epidemioloģiskie drošības noteikumi vai tiek izdarīti citi pārkāpumi, policija būs gatava operatīvi reaģēt notikuma vietā. Turklāt pārkāpumi tiks fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, un pārkāpējiem tiks piemēroti bargi sodi.

Likumsargi atgādina, ka gadījumā, ja nesankcionētais pikets notiks, un radīsies situācijas eskalācija, tiks vērtēta tā iniciatora atbildība. Tāpēc VP vēršas pie pasākuma iniciatora, brīdinot nepulcināt uz to iedzīvotājus.

Visi pasākuma organizētāji ir identificēti un tiek brīdināti, ka gadījumā, ja tiks pārkāpti epidemioloģiskie ierobežojumi un tiks konstatēti sabiedriskās kārtības pārkāpumi, viņiem par to nāksies atbildēt likumā paredzētajā kārtībā. Tāpat iedzīvotāji ir aicināti nepakļauties provokācijām un neiesaistīties citu personu iniciētās prettiesiskās aktivitātēs, kuras var apdraudēt cilvēku veselību, drošību un sabiedrisko kārtību.

Gadījumos, ja tiks konstatēti epidemioloģisko drošības noteikumu pārkāpumi, nesankcionētā piketa dalībniekiem var tikt piemērots sods līdz 2000 eiro. Tāpat tiek atgādināts, ka alkohola lietošana sabiedriskā vietā ir aizliegta, un pie atbildības tiks saukti arī iedzīvotāji, kas atrodas sabiedriskā vietā tādā reibumā stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.

Tāpat VP atgādina, ka par nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajām prasībām iestājas administratīvā atbildība. Savukārt par pretošanos vai uzbrukumu varas pārstāvim un citai valsts amatpersonai iestājas kriminālatbildība, un par šādiem noziegumiem var tikt piemērota arī brīvības atņemšana.

“Sabiedrībā ir dažādi uzskati par vakcināciju, taču piedalīšanās pūļa pasākumos, kur var tikt apdraudēta sava un līdzcilvēku drošība, nav piemērots veids, kā paust savu viedokli,” atgādina Gžibovska.

Kā aģentūru LETA informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvalde, piketu laikā, ņemot vērā Valsts policijas ieteikumus, tiks ierobežota satiksme vairākās Rīgas centra ielās.

Līdz plkst.23 transportlīdzekļiem, izņemot operatīvo transportu, tiks aizliegts apstāties un stāvēt Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra kreisajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai, 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam, kā arī 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Bīskapa gātei.

18.augustā nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme un gājēju un velosipēdu kustība Daugavas gātē un Klostera ielā.

Rīgas pašvaldības policijai sadarbībā ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldi uzraudzīs sabiedrisko kārtību norises vietās.