It kā nauda no konta noņemta, bet maksājums rādās rezervēts… Kā tas “strādā”? 0
Sanija Bērziņa

Foto. pexels-mart-production
Sanija Bērziņa
Mājas Manas tiesības

Finanšu pratība ir ļoti nozīmīga prasme. Tā noder gan, lai dzīvotu no algas līdz algai, gan, lai iekrātu naudu. Tomēr bankas maksājumos nereti parādās rezervētie maksājumi. Skaidrs – maksājums ir rezervēts, bet nav skaidrs, ko īsti tas nozīmē.

Kokteilis
Ko stingri aizliegts darīt kapsētā, lai tevi “nepaņemtu līdzi” – noteikumi, kas noteikti jāievēro
Kokteilis
Astrologi atklāj katras zodiaka zīmes lāstu, no kura aizbēgt ir teju neiespējami
Veselam
Lūk, kā izskatās nekopta sieviete: 7 pazīmes, kas par to liecina
Lasīt citas ziņas

Nereti rezervētos maksājumus savā bankas konta izrakstā redzu, piemēram, internetveikaliem. Bet arī – kā kuru reizi. Tāpat ir gadījies, kad rezervētā nauda tiek atgriezta, bet pēc tam paņemta atpakaļ.

Šādas ikdienas detaļas man lika aizdomāties, kas vispār ir rezervētie maksājumi un kā tie darbojas.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Katru reizi ir šoks! Jūs dzīvojat…” Britu latviete salīdzina dzīvi Latvijā un Apvienotajā Karalistē
Par aizvadītā gada Eiropas cilvēku Latvijā atzīts Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss
Krievija paziņo par gatavību juridiski nostiprināt, ka neplāno uzbrukt Eiropai un NATO

Lai noskaidrotu vairāk par šo maksājumu īpatnībām, sazinājos ar Jānis Kropu, “Swedbank” Mediju attiecību vadītāju.

Kas ir rezervētie maksājumi – kāda ir to specifika?

Rezervētie maksājumi ir tie karšu darījumi, kur klients pats iniciē darījumu ar maksājumu karti. Tā kā sistēmai pirms darījuma izpildes ir jāpārbauda kartes parametri (piemēram, vai karte ir derīga, kāds ir kartes darījuma limits, naudas līdzekļu pieejamību kontā u.tml.), tad izpildoties visiem parametriem, sistēma apstiprina autorizāciju un kontā parādās rezervējums. Tiklīdz no tirgotāja puses parādās pieprasījums pēc darījuma summas, tā šī rezervētā naudas summa tiek pārskaitīta tirgotājam.

Kādēļ reizēm ir gadījumi, kad rezervētā nauda tiek atgriezta, bet pēc tam atkal noņemta?

Maksājumu karšu darījumā ir iesaistītas vairākas puses. Gan klients (pircējs), kurš uzsāk darījumu ar maksājuma kartes datu ievadīšanu, maksājumu kartes izdevējiestāde (banka), kas nodrošina maksājuma izpildi, tirgotājs (pakalpojuma sniedzējs), kurš saņems maksājumu un arī šī tirgotāja maksājumu iestāde (cita banka/iestāde). Ja tirgotājs “nepieprasa” maksājuma saņemšanu noteiktā laika posmā, “Swedbank” maksājumu sistēma automātiski atceļ neizpildītās rezervācijas (t.s. time-out rezervācijas). Līdz ar to, iespējams, ir tehniski bijušas vairākas rezervācijas tirgotājam, vai arī tirgotājs ir pieprasījis rīkojuma izpildi vēlāk, pamatojot darījuma faktu.

Kāda ir uzņēmumu piekļuve klientu bankas kontiem?

Uzņēmumi (pakalpojuma sniedzēji) nepiekļūst klientu kontiem. Rezervētie maksājumi notiek tikai tad, ja transakciju pamato veikts darījums. Šajā gadījumā – klients, kurš ne tikai ievadījis maksājumu kartes datus, bet arī apstiprinājis pirkumu ar sev pieejamiem autorizācijas rīkiem (“parakstījis” piekrišanu darījuma izpildei).

“Swedbank” pārstāvis skaidro, ka vienīgais izņēmums, kuros pakalpojuma sniedzējs piekļūst klienta bankas kontam, ir abonēšanas pakalpojumi, kuros klients (maksājumu kartes turētājs) ir noslēdzis vienošanos ar pakalpojuma sniedzēju, ka katru mēnesi caur attiecīgo maksājumu karti tiks veikts automātisks “pirkums”. Mulsumu mēdz radīt arī krāpšanas gadījumi. Ņemot vērā, ka maksājumu kartes tiek plaši izmantotas visdažādākajos veikalos un iepirkšanās platformās, ja nav pienācīga drošības sistēma šo platformu datu bāzēs, karšu dati mēdz nonākt citu cilvēku rokās. Krāpnieki tad cenšas izmantot šādas kartes, lai veiktu krāpnieciskus darījumus. Šī iemesla dēļ bankas ieviesušas karšu maksājumu apstiprinājumus ar autentifikācijas rīkiem.

Vai un kā banka šo regulē/kontrolē?

Banka ir iestāde, kuras uzdevums izpildīt klienta rīkojumu savas naudas izlietošanai. Tāpēc banka darījumiem prasa klienta apstiprinājumu, ka tiešām darījums ir sankcionēts. Savukārt, saņemot maksājumu karti, klients piekrīt arī maksājumu karšu lietošanas noteikumiem, kā piemēram, nenodot karšu datus trešo personu rokās, lai samazinātu krāpšanas riskus. Papildu tam, banka uztur maksājumu karšu monitoringa sistēmu, lai pēc iespējas plašāk ierobežotu darījumus, kur iespējams karšu dati nonākuši krāpnieku rokās. Tāpat ir sistēmas, kas nodrošina “saziņu” starp bankas klientu/kartes turētāju un pakalpojuma sniedzēju/tirgotāju. Sistēmai ir virkne kritēriju, kuriem jāizpildās, lai darījums būt veiksmīgs.

Ja arī Tev ir kādi juridiski jautājumi vai neskaidrības, droši raksti man uz e-pastu [email protected], meklēšu uz tiem atbildi!

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
12 lietas, kas tev piederēja 90. gados, bet tagad ir bagātības vērtas
Lētticība iet uzvaras gājienā. Šogad tikai banku klientiem vien izkrāpti jau 9 miljoni eiro
Kabatā ne centa. Kāda ir bezskaidras un skaidras naudas attiecība maciņos?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.