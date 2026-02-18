Lai arī pasaule tehnoloģiju ziņā ir attīstījusies tiktāl, cik nekad iepriekš, attīstība joprojām turpinās. Jāatzīst, ka, lai arī ne visas, lielākā daļa tehnoloģiju mums atvieglo dzīvi – vismaz daļai sabiedrības.
Tomēr ir cilvēki, kam tehnoloģijas sagādā grūtības un, iespējams, liekus tēriņus. Tieši ar šādu situāciju saskārusies arī kāda mūsu lasītāja – viņai vairs nav pieejama savas bankas aplikācija, jo telefonā nav jaunākās operētājsistēmas.
“Vienu dienu vairs netieku iekšā savas bankas mobilajā lietotnē. Aizeju uz filiāli, lai noskaidrotu, kas par lietu. Tur man paskaidro, ka mans telefons esot pārāk vecs, un lietotne vairs netiek atjaunināta. Drošības apsvērumu dēļ nepieciešama jaunāka “Android” versija, kas pieejama tikai jaunākos telefonos.
Esmu nesaprašanā – mans telefons strādā labi, viss darbojas, kāpēc man jāpērk jauns? Es taču neesmu miljonāre. Kāpēc bankas lietotne pēkšņi vairs nav pieejama tikai tāpēc, ka ierīce nav jaunākā? Rodas jautājums – vai tiešām bankas un telefonu ražotāji darbojas roku rokā, lai piespiestu cilvēkus pirkt jaunus telefonus?” neizpratnē ir Daina.
Lai izprastu, cik liela ir jaunāko tehnoloģiju nozīme banku nozarē, sazinājos ar vairākām Latvijā esošajām bankām.
Tehnoloģiju standarti ir roku rokā ar drošības standartiem
“Swedbank” pārstāvis Jānis Krops informē: “Mēs apzināmies, ka ir klienti, kuri vēl joprojām izmanto vecākas ierīces un kuriem nav pieejami jaunākie viedierīču operētājsistēmu atjauninājumi.
Viena no alternatīvām ir izmantot internetbanku caur mobilajā telefonā pieejamo interneta pārlūku. Internetbankas dizains ir pārdomāts un veidots tā, lai tā būtu izmantojama arī uz viedierīcēm (piemēram, mobilajiem telefoniem), kam ir mazāki ekrāni. Bet nenoliedzami arī jāpatur prātā, ka agri vai vēlu visas tehnoloģijas noveco un tām agrāk vai vēlāk beidzas tehniskais atbalsts.
Viens no galvenajiem banku uzdevumiem ir nodrošināt augstākos iespējamos tehnoloģiju un līdz ar to arī drošības standartus.
Tāpat arī klientu servisa vajadzībām tiek ieviestas jaunas funkcijas, kas iespējamas tikai uz jaunākām operētājsistēmu versijām, jo no ražotāja tiek piedāvātas plašākas tehnoloģiskās un programmatūras iespējas.
Papildus arī jāmin, ka operētājsistēmu ražotāji nosaka, kuriem telefona modeļiem jaunākie operētājsistēmu atjauninājumi būs pieejami, un kuriem ne. Tas arī ietekmē iespējamo tehnisko pieejamību, jo klientiem, kas lieto vecākos modeļus kādā brīdī nepienāks operētājsistēmu atjauninājumi arī pašu ražotāju dēļ.
Runājot par kādu piemēru, kas bankā nedarbojas, ja personai telefonā nav jaunākais atjauninājums, tāds piemērs varētu būt iespēja lietotnē redzēt un mainīt savus maksājumu karšu limitus. Ja nav iespēja atjaunot lietotnes jaunāko versiju vecākas operētājsitēmas dēļ, tad klientam var neizdoties veikt atjauninājumu lietotņu “veikalos” – piemēram, App Store. Laika gaitā var rasties traucējumi atsevišķās lietotnes esošajās iespējās. Ja lietotne tiks izdzēsta, tad tā var arī vairs nebūt pieejama lejupielādei lietotņu “veikalā”.”
Novecojušas telefonu operētājsistēmas var radīt drošības riskus
Luminor bankas klientu apkalpošanas vadītāja Baiba Tētiņa skaidro: “Mums ir svarīgi, lai klientu nauda un personīgie dati vienmēr būtu drošībā, tomēr viena no lietām, kas var radīt drošības riskus, ir novecojušas telefonu operētājsistēmas. Tāpēc Luminor banka regulāri pārbauda, kādus uzlabojumus nepieciešams veikt mūsu sistēmās, lai klientu dati būtu pasargāti. Piemēram, vecākām operētājsistēmām (Android, iOS) bieži vairs netiek piedāvāti programmatūras atjauninājumi drošības un citās jomās, līdz ar to tās ir ievainojamākas. Šādu drošības apsvērumu dēļ Luminor minimālā atbalstītā Android operētājsistēmas versija ir 8, savukārt iOS – 16.
No bankas drošības viedokļa viennozīmīgi ir svarīgi, lai klientiem būtu atjauninātas un jaunākās sistēmas. Tās ir objektīvi drošākas un ar mazāk ievainojamībām, jo katrs sistēmas atjauninājums atrisina kādu iespējamu problēmu.
Turklāt vecākas operētājsistēmu versijas vairs netiek uzturētas un atjaunotas no pašu telefonu ražotāju puses, tiem apzinot tieši drošības risku.
Bankai ir pieejami dažādi kanāli tās internetbankas izmantošanai un citiem pakalpojumiem. Līdz ar to, ja personas telefons neatbalsta konkrētu lietotni, tad ir iespēja izmantot internetbanku no interneta pārlūka telefonā vai datorā, un gadījumā, ja mājās nav pieejams dators, tad ir iespējams doties uz bankas filiāli klātienē, lūdzot palīdzību mūsu darbiniekiem vai izmantojot internetbankas stacijas. Tāpat ir pieejamas vēl citas iespējas ikdienas darbam ar banku – piemēram, ja ir nepieciešamība apskatīt tikai konta atlikumu, bet personai ir pieejams tikai podziņtelefons bez interneta un arī nav datora, to arī var izdarīt citādi – piemēram, tuvākajā bankomātā.
Luminor bankas dati liecina, ka pērn aptuveni 9 tūkstoši klientu mūsu apkalpošanas centros klātienē vērsās ar jautājumiem, kas saistīti ar internetbanku, tostarp Smart-ID atjaunošanu un ar to saistītiem jautājumiem.”
Vecākās telefonu operētājsistēmas ir ievērojami vieglāk pakļaut krāpniecības un uzlaušanas riskiem
Citadele Digitālo kanālu biznesa attīstības vadītājs Jans Cīrulis pauž: “Banka Citadele ņem vērā to, ka ne visiem klientiem ir viedtālruņi vai ierīces, kas atbalsta jaunākās mobilās lietotnes versijas. Mēs labi apzināmies, ka daļa klientu joprojām izmanto vecākas ierīces vai arī tā sauktos podziņtelefonus, tāpēc šādiem klientiem vienmēr ir pieejama pilnā internetbankas versija, kurā iespējams izmantot bankas pamatpakalpojumus.
Autentificēties internetbankā joprojām var vairākos veidos – ar TAN jeb kodu karti vai GO3 karti jeb koda kalkulatoru, ar eParaksts mobile, kā arī pasūtot atsevišķu Digipass iekārtu. Līdz ar to arī klientiem bez jaunākajām mobilajām ierīcēm ir iespēja droši un pilnvērtīgi turpināt bankas pakalpojumu lietošanu.
Vienlaikus bankas mobilās lietotnes un drošības instrumenti pilnvērtīgi darbojas tikai ar jaunākām operētājsistēmu versijām. Vecākās operētājsistēmās vairs netiek nodrošināti nepieciešamie drošības atjauninājumi, un tās ir ievērojami vieglāk pakļaut krāpniecības un uzlaušanas riskiem. Mūsu prioritāte ir klientu līdzekļu un datu drošība, tāpēc drošības standarti tiek regulāri paaugstināti.
Pašlaik bankas mobilā lietotne pilnvērtīgi darbojas Android ierīcēs, sākot no Android 10, savukārt Android 9 un vecākas versijas vairs netiek atbalstītas. iOS ierīcēs lietotne darbojas, sākot no iOS 17, un iOS 16 un vecākas versijas vairs netiek atbalstītas.
Citadele mērķtiecīgi attīsta un ievieš jaunākās tehnoloģijas, jo digitālie risinājumi mūsdienās ir kļuvuši par klientu ikdienas pamatu – jau 9 no 10 klientiem bankas pakalpojumus izmanto digitālajos kanālos, un lielākā daļa finanšu darījumu tiek veikti tieši mobilajā lietotnē.
Tehnoloģiju attīstība finanšu nozarē balstās vienkāršā principā, īstenot lietas ātrāk un ērtāk, vienlaikus saglabājot augstus apkalpošanas un drošības standartus. Nenoteiktos apstākļos stabilitāte un spēja attīstīties kļūst īpaši svarīga, tāpēc Citadele konsekventi investē inovācijās, lai palīdzētu klientiem augt, pielāgoties pārmaiņām un droši plānot nākotni gan privātajā dzīvē, gan uzņēmējdarbībā.”
Bankas mobilā lietotne ir viens no jutīgākajiem digitālajiem pakalpojumiem
Privātpersonu komunikācijas vadītāja Jeļena Novaka informē: “Bankas mobilā lietotne ir viens no jutīgākajiem digitālajiem pakalpojumiem, un tās drošības prasības ir būtiski augstākas nekā parastām ikdienas lietotnēm. Lai nodrošinātu, ka lietotāji tiek pasargāti no iespējamiem drošības riskiem, lietotne tiek regulāri atjaunināta. Sākot no 2026. gada marta, SEB mobilā lietotne vairs nebūs pieejama ierīcēs ar Android 8.0 un 9.0. operētājsistēmu – tās ir izlaistas līdz 2018. gadam un šobrīd ražotājs vairs nepiedāvā tiem drošības uzlabojumus, tāpēc mēs objektīvi vairs nevaram garantēt lietotnei tik augstu drošības līmeni, kāds mūsdienās nepieciešams finanšu pakalpojumiem.
Cilvēkam viedtālrunis var šķist lieliski strādājošs, tomēr drošības ievainojamības nav redzamas ikdienas lietošanā.
Tāpēc jau janvārī informējām klientus un aicinājām atjaunināt operētājsistēmu uz Android 10.0 vai jaunāku versiju, ko atbalsta ierīces, kas izlaistas pēc 2018. gada un arī dažas ierīces, kas ir vecākas par 2018. gadu.
Mūsu izstrādātāju komanda nepārtraukti strādā, lai vienlaikus nodrošinātu gan ērtu lietošanu, gan arī plašu funkcionalitāti un ļoti augstu drošības līmeni. Un klientiem, kuru viedtālruņus nav iespējams atjaunot uz jaunāku versiju, kas nepieciešama SEB bakas mobilai lietotnei, joprojām ir pieejama pilnvērtīga alternatīva – SEB internetbanka, ko var droši lietot arī no vecāka viedtālruņa pārlūka.”
