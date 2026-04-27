Gundars Āboliņš filmā "Piļsāta pi upis"

“Negrasos izdabāt kādam!” Gundars Āboliņš reaģē uz aicinājumiem boikotēt Hermani pēc skandalozā ieraksta 0

22:31, 27. aprīlis 2026
“Brīdī, kas mūsu radošās inteliģences “progresīvā” daļa uzbrūk Alvim Hermanim un publiski aicina pārtraukt sadarboties ar viņu (Alise Zariņa), publiski apliecinu, ka turpināšu strādāt teātrī kopā ar Alvi un negrasos mainīt kažoku vai izdabāt kādam,” sociālajos tīklos paziņojis tautā iemīļotais aktieris Gundars Āboliņš.

“Cilvēce tiks pārrakstīta!” MI-Nostradama nākotnes pareģojumi padara cilvēkus mēmus 24
“Ir noticis kaut kas pārsteidzošs” – Ukraina un Zelenskis sniedzis milzīgu mācību visai pasaulei
Šajos mēnešos dzimušie cilvēki tiek uzskatīti par visuzticīgākajiem mīlestībā un draudzībā
Viņš uzsver: “Lai arī Alvja izteikumos un rīcībā reizēm redzu zināmas pretrunas, šī viņa aktivitāte ir pamatīgi sakustinājusi mūsu apziņas “pīļu dīķi”. Atceros reiz Viktora Avotiņa rakstīto par Viņa eminences kardināla Pujāta runu Dievmātes svētkos Aglonā. Citēju aptuveni: “Nu dikti labu runu teica Pujāts! Pīļu dīķis uzvārījās!””

Aicinājumi pārtraukt sadarbību parādījās pēc A.Hermaņa ieraksta, kurā viņš vērsās pret “progresīvajiem”: “Progresīvie tagad sāk publiskot partijas, ar kurām nesadarbosies. Kā MMN līderis varu 101% droši apsolīt Pro vēlētājiem, ka gadījumā, ja esat sataisījušies vēlēt par Pro, tad jūsu partijas iespēja nokļūt valdībā būs mazāka par nulli.

Trampam ir laiks līdz piektdienai – tiesību eksperts brīdina par iespējamu pagrieziena punktu ASV karā ar Irānu
VIDEO. Neparasts “robežpārkāpējs”: lācis tepat, Latvijā, pārbauda žoga izturību
Brīnumi notiek! Ogrēnieši un citi zibenīgi palīdz stiprajā vējā cietušajam “Lapsu mājas sieram”

Progresīvo ideoloģija visus laikos bijusi – Nāves ideoloģija. Vienmēr nesusi tikai postu un iznīcību. Vecos laikos viņi sūtīja mūs uz Sibīriju un slepkavoja atklāti, mūsdienās viņi iznīcina nacionālās valsts pamatus sākot ar attieksmi pret ģimenēm un beidzot ar izglītību un kultūru. Kreisie māk tikai graut, bet ne būvēt. Un tā bijis visos laikos un būs arī turpmāk. Viņu pašreizējie ministri un viņu darbi ir labākais tam apliecinājums. Pašreiz lasu grāmatu “Mātes Sibīrijā” un visās atmiņās atkārtojas, ka 1941.g.14.jūnija naktī pie izsūtāmajiem ieradās 2 krievi (no NKVD) un viens latvietis. Tas latvietis bija to laiku Progresīvais. Ja kāds to nesaprot, tad pats vainīgs.

Progresīvie – tas ir tīrs un destilēts ļaunums. Mācāmies vēsturi un, pats galvenais, – palīdzam to saprast mūsu jauniešiem. Tai grāmatā ir satriecoša atmiņu aina – lopu vilciens uz Sibīriju bija jau nedēļu ceļā, kad kādu rītu tas apstājās stepes vidū, spīdēja saule un cilvēki beidzot tikai izlaisti laukā no vagoniem. Sievietes panikā skraidīja riņķī un meklēja savus vīrus (kuru vagoni bija jau atkabināti un tie aizvesti, lai nogalinātu). Bet jaunieši sastājās lielā lielā riņķī un sadevušies rokās dziedāja latviešu dziesmas, lai uzturētu ticību, – ka kādreiz atkal varēs atgriezties Tēvzemē.”

Šis ieraksts sociālajos tīklos bija kā sērkociņš pie pulvera mucas. Īpaši emocionāli, kā tas varētu būt gaidāms, to uztvēra partijas “Progresīvie” pārstāvji.

SAISTĪTIE RAKSTI
“Kaimiņiem “Porsche”, mums “Opel”! Hermanis “airBaltic” prognozē “Liepājas metalurga” likteni
“Es neesmu un nebūšu politiķis!” Hermanis sola “asiņainas” pārmaiņas un atklāj, no kā viņš baidās
Alvis Hermanis: Valsts mums ir tādā pakaļā! Šis ir labākais veids, kā sapurināt visus iedzīvotājus
