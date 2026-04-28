"Elektrība no tā lētāka nepaliks!" Šodien Ministru kabinetā notiks liktenīgs balsojums par vēja parkiem Latvijā – vai politiķi sadzirdēs tautu?
Šodien, 28. aprīlī, Ministru kabinets (MK) lems par vairāku tūkstošu cilvēku dzīvēm – par viņu ikdienu, uzņēmējdarbību, veselību un labbūtību. Visas šīs lietas var sagraut viena iecere, kas pārņēmusi visu Latviju – vēja parki. Šajā sēdē MK lems par trīs vēja elektrostaciju parku būvniecības akceptu.
Vienu no šādiem parkiem iecerēts realizēt skaistajā Kurzemes piekrastē. Netālu no daudzu latviešu un ārzemnieku iemīļotās piejūras pilsētiņas Pāvilostas, kuru gadā apmeklē vairāk nekā 50 000 tūristu. Ne mazāk svarīgi ir arī vietējie iedzīvotāji, kuri, lai arī nav daudz, šo vietu vairākās paaudzēs sauc par savām mājām. Savu skaidro nostāju pauduši arī vairāk nekā 10 000 iedzīvotāji, kuri pret vēja parka ieceri parakstījušies vietnē “Mana Balss”.
“K2 Ventum” – projekts, pret kuru jau ilgi ar atlocītām piedurknēm cīnās visi, kas Latvijas dabu un iedzīvotājus uzskata par lielu vērtību. Projektā vēja parks ieplānots ne tikai Pāvilostas tuvumā, bet starp divām svarīgām dabas teritorijām – Grīņu dabas rezervātu un Ziemupes dabas liegumu. Piekrastē, mežā, starp vērtīgām dabas teritorijām 250 metru augstas 46 vēja turbīnas – tāda būtu jaunā realitāte, ja šo projektu izdosies realizēt.
Lai modinātu ministros atbildību pret sabiedrību un atvērtu acis uz šādu projektu ietekmi, Kurzemes piekrastes iedzīvotāji, biedrības un citi atbalstītāji sēdes laikā dosies piketā pie MK ēkas.
“Netīra” nav tikai vietas izvēle, bet arī pats projekts
Kā zina stāstīt fonda “Berdigana fonds, ar mīlestību Latvijai” izveidotājs un uzņēmējs Jānis Berdigans, projektā un tā attīstībā ir vairāki būtiski pārkāpumi. Kā galveno viņš min Ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN), norādot, ka tajā iekļauta nepatiesa un maldinoša informācija. Piemēram, ziņojumā norādīts, ka projekts atbilstot gan teritorijas plānojumam, gan aizsargjoslu likumam, ka neesot negatīvas ietekmes uz īpašumu vērtību un tūrisma nozari Pāvilostā, un ka esot ņemti vērā izteiktie iebildumi.
Par IVN caurskatāmību iepriekš aizdomāties lika arī Latvijas Universitātes vadošais pētnieks un Latvijas Ornitologu biedrības biedrs Jānis Priednieks. Viņš intervijā LA.LV, runājot par IVN ekspertiem, sacīja: “Jāsaprot, ka vienai daļai ekspertu tas ir bizness, viņi dzīvo no šiem pasūtījumiem. Viņi cenšas, viņi riskē pazaudēt savu sertifikātu, ja viņi objektīvi nevērtēs vērtības. Viņiem ir spiediens. Pasūtītājs nopērk vai noīrē zemi, pats meklē vides ekspertu un algo viņu.
Vienlaikus J. Berdigans norāda, ka šāda netipiska vieta projektam izvēlēta, jo tā ir izdevīga konkrētam uzņēmējam — Armandam Sadauskim, kurš ir arī viens no projekta līdzīpašniekiem. Viņam jau gadiem piederējuši neskaitāmi zemes gabali, kuros tagad plānots izveidot vēja parku. Šajās teritorijās A. Sadauskis jau bija izcirtis mežus, kā rezultātā vēja parku tur realizēt ir lētāk, jo šo īpašumu vērtība līdz ar mežu izciršanu ir zemāka.
teic J. Berdigans. Der pieminēt, ka Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā pat ir norādītas vietas, kuras ir vēlamas vēja enerģijas ražošanai, bet “K2 Ventum” projektā ir izvēlētas vietas, kuras nekad nav bijušas paredzētas teritoriālajā plānojumā vēja parku būvniecībai. Tāpat jāpiemin, ka A. Sadauskis vairākkārt ziedojis vadošajām partijām – Zaļo zemnieku savienībai un Jaunajai vienotībai -, kas rada bažas par lēmuma pieņemšanas objektivitāti. “Piekraste – tā ir liela kultūrvēsturiska vērtība,” uzskata J. Berdigans.
Atbildot uz jautājumu, vai šodienas lēmums šai lietai būs kā ceļa gals, J. Berdigans norāda, ka tas ir potenciāli galīgais lēmums, bet biedrības un iedzīvotāji nepadotos – tiktu pielietotas visas juridiskās iespējas, lai pēc iespējas kavētu šī projekta attīstību. “Pārkāpumu ir daudz. Tie ir arī būtiski, tāpēc ir pamats vērsties tiesā, ja tas būs nepieciešams,” stāsta uzņēmējs.