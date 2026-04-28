FOTO: LA.LV kolāža

"Elektrība no tā lētāka nepaliks!" Šodien Ministru kabinetā notiks liktenīgs balsojums par vēja parkiem Latvijā – vai politiķi sadzirdēs tautu?

Pievieno LA.LV
LA.LV
5:40, 28. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Šodien, 28. aprīlī, Ministru kabinets (MK) lems par vairāku tūkstošu cilvēku dzīvēm – par viņu ikdienu, uzņēmējdarbību, veselību un labbūtību. Visas šīs lietas var sagraut viena iecere, kas pārņēmusi visu Latviju – vēja parki. Šajā sēdē MK lems par trīs vēja elektrostaciju parku būvniecības akceptu.

Kokteilis
Vienu no šādiem parkiem iecerēts realizēt skaistajā Kurzemes piekrastē. Netālu no daudzu latviešu un ārzemnieku iemīļotās piejūras pilsētiņas Pāvilostas, kuru gadā apmeklē vairāk nekā 50 000 tūristu. Ne mazāk svarīgi ir arī vietējie iedzīvotāji, kuri, lai arī nav daudz, šo vietu vairākās paaudzēs sauc par savām mājām. Savu skaidro nostāju pauduši arī vairāk nekā 10 000 iedzīvotāji, kuri pret vēja parka ieceri parakstījušies vietnē “Mana Balss”.

“K2 Ventum” – projekts, pret kuru jau ilgi ar atlocītām piedurknēm cīnās visi, kas Latvijas dabu un iedzīvotājus uzskata par lielu vērtību. Projektā vēja parks ieplānots ne tikai Pāvilostas tuvumā, bet starp divām svarīgām dabas teritorijām – Grīņu dabas rezervātu un Ziemupes dabas liegumu. Piekrastē, mežā, starp vērtīgām dabas teritorijām 250 metru augstas 46 vēja turbīnas – tāda būtu jaunā realitāte, ja šo projektu izdosies realizēt.

Lai modinātu ministros atbildību pret sabiedrību un atvērtu acis uz šādu projektu ietekmi, Kurzemes piekrastes iedzīvotāji, biedrības un citi atbalstītāji sēdes laikā dosies piketā pie MK ēkas.

“Netīra” nav tikai vietas izvēle, bet arī pats projekts

Kā zina stāstīt fonda “Berdigana fonds, ar mīlestību Latvijai” izveidotājs un uzņēmējs Jānis Berdigans, projektā un tā attīstībā ir vairāki būtiski pārkāpumi. Kā galveno viņš min Ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN), norādot, ka tajā iekļauta nepatiesa un maldinoša informācija. Piemēram, ziņojumā norādīts, ka projekts atbilstot gan teritorijas plānojumam, gan aizsargjoslu likumam, ka neesot negatīvas ietekmes uz īpašumu vērtību un tūrisma nozari Pāvilostā, un ka esot ņemti vērā izteiktie iebildumi.

Kā tas iespējams, ka IVN ziņojumā iekļauta nepatiesa informācija, kas maldina lēmumu pieņēmējus – Latvijā valdošo varu? J. Berdigans skaidro, ka šo ziņojumu ir izstrādājis uzņēmums, kas reģistrēts tajā pašā adresē un pieder tām pašām personām, kurām daļēji pieder pats projekts “K2 Ventum”.

Par IVN caurskatāmību iepriekš aizdomāties lika arī Latvijas Universitātes vadošais pētnieks un Latvijas Ornitologu biedrības biedrs Jānis Priednieks. Viņš intervijā LA.LV, runājot par IVN ekspertiem, sacīja: “Jāsaprot, ka vienai daļai ekspertu tas ir bizness, viņi dzīvo no šiem pasūtījumiem. Viņi cenšas, viņi riskē pazaudēt savu sertifikātu, ja viņi objektīvi nevērtēs vērtības. Viņiem ir spiediens. Pasūtītājs nopērk vai noīrē zemi, pats meklē vides ekspertu un algo viņu.

Tādējādi ekspertam ir grūti pateikt, ka parku būvēt nevarēs, jo viņš saņem ļoti labu atalgojumu. Tāpat negatīvs slēdziens palielina iespēju, ka citi attīstītāji konkrēto ekspertu vairs neņems.” LA.LV tolaik arī saņēma atbildi no viena no IVN atzinuma ekspertiem, ka šo procesu komentēt nebūs iespējams, jo to aizliedz līgumā noteiktais konfidencialitātes punkts.

Vienlaikus J. Berdigans norāda, ka šāda netipiska vieta projektam izvēlēta, jo tā ir izdevīga konkrētam uzņēmējam — Armandam Sadauskim, kurš ir arī viens no projekta līdzīpašniekiem. Viņam jau gadiem piederējuši neskaitāmi zemes gabali, kuros tagad plānots izveidot vēja parku. Šajās teritorijās A. Sadauskis jau bija izcirtis mežus, kā rezultātā vēja parku tur realizēt ir lētāk, jo šo īpašumu vērtība līdz ar mežu izciršanu ir zemāka.

“Man tas šķiet absolūts absurds, ka viena privāta uzņēmēja interesēs, lai šādu parku izveidotu, tiktu degradēta dzīves kvalitāte tūkstošiem cilvēku,”

teic J. Berdigans. Der pieminēt, ka Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā pat ir norādītas vietas, kuras ir vēlamas vēja enerģijas ražošanai, bet “K2 Ventum” projektā ir izvēlētas vietas, kuras nekad nav bijušas paredzētas teritoriālajā plānojumā vēja parku būvniecībai. Tāpat jāpiemin, ka A. Sadauskis vairākkārt ziedojis vadošajām partijām – Zaļo zemnieku savienībai un Jaunajai vienotībai -, kas rada bažas par lēmuma pieņemšanas objektivitāti. “Piekraste – tā ir liela kultūrvēsturiska vērtība,” uzskata J. Berdigans.

Atbildot uz jautājumu, vai šodienas lēmums šai lietai būs kā ceļa gals, J. Berdigans norāda, ka tas ir potenciāli galīgais lēmums, bet biedrības un iedzīvotāji nepadotos – tiktu pielietotas visas juridiskās iespējas, lai pēc iespējas kavētu šī projekta attīstību. “Pārkāpumu ir daudz. Tie ir arī būtiski, tāpēc ir pamats vērsties tiesā, ja tas būs nepieciešams,” stāsta uzņēmējs.

Viņš norāda, ka ļoti svarīgi arī saprast, ka Latvijā iecerētie vēja parki pašiem latviešiem elektrību nepadarīs ne par centu lētāku. “Bet tādam uzņēmējam kā Sadauskim šāds projekts tikai papīru stadijā un bez nekā uzbūvēta, ir vērts apmēram 100 miljonus eiro,” zina teikt uzņēmējs. J. Berdigans neprognozē, kāds varētu būt šodienas lēmums, bet teic, ka viņā mīt cerība, ka politiķi ieklausīsies savos vēlētājos un pieņems pareizo lēmumu.
Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Pastāv bažas par “netīra” lēmuma pieņemšanu: valdības lēmums rītdienas sēdē, iespējams, mainīs tūkstošu cilvēku dzīves
RAKSTA REDAKTORS
Būs brīnums, ja kāds no attīstītājiem valsti neiesūdzēs tiesā! Vēja parku sērga Latvijā turpinās – iedzīvotāji cīnās, kā vien māk
RAKSTA REDAKTORS
“NĒ, vēja monstriem!” Cilvēki satraukti – Latvijā plāno būvēt vairāk nekā 2500 vēja turbīnu, tostarp arī vienas no lielākajām turbīnām pasaulē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.