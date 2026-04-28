Vējš pastiprināsies, vietām arī krusa – ko sola otrdienas prognoze? 0

7:07, 28. aprīlis 2026
Otrdien Latvijā gaidāms brāzmains ziemeļu, ziemeļrietumu vējš, kas vietām sasniegs 13–18 metrus sekundē, prognozē sinoptiķi.

Sauli brīžiem aizsegs mākoņi, to vairāk būs valsts austrumu daļā. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus, sniegs un krusa.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +6..+9 grādi.

Rīgā gaidāma pārsvarā sausa un saulaina diena, ar vēja brāzmām līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +7 grādi.

Rietumos no Latvijas atrodas plašs anticiklons, Krievijā saglabājas ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1014 hektopaskāliem Krievijas pierobežā līdz 1024 hektopaskāliem Dienvidkurzemes piekrastē.

Agrā otrdienas rītā Latvijā ir pārsvarā skaidrs laiks, liecina meteoroloģiskā informācija.

Gaisa temperatūra -2..+2 grādi, piekrastē līdz +4 grādiem. Gaisa kvalitāte laba.

Pūš mērens ziemeļrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē.

Stiprākās vēja brāzmas pirmdien bija 19 metri sekundē Dagdā un Rīgā.

Galvaspilsētā skaidrs rīts, gaisa temperatūra +3..+4 grādi. Ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūš ar ātrumu līdz 11 metriem sekundē, pie jūras – līdz 14 metriem sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +5,9 grādiem Ventspilī līdz +9,9 grādiem Dobelē.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 27. aprīlī bija +33 grādi Portugālē. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -10 grādi Skandināvijā.

