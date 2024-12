Sanita Upleja-Jegermane: “Mūsu pensiju sistēma ir ļoti nevienlīdzīga un raisīs problēmas arī nākotnē” Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs”, runājot par pensiju sistēmu Latvijā un jaunajām izmaiņām saistībā ar pensiju 2.līmeni, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekle Sanita Upleja-Jegermane pauda viedokli, ka, viņaprat, mūsu pensiju sistēma ir nevienlīdzīga.

“Mēs te ņemamies par to 1% tur vai šeit, bet mūsu pensiju sistēma ir ļoti nevienlīdzīga un principā raisīs problēmas arī nākotnē. Kāpēc es to saku? Cilvēkiem, kuriem ir mazas algas, un tiem, kuriem valsts maksā mazas algas, lai gan viņi dara ļoti svarīgu darbu, piemēram, tie paši skolotāji, policisti un tamlīdzīgi, nav iespēju iemaksāt tajā [pensiju] 3.līmenī! Un viņiem tajā 2.līmenī ir arī tas, kas būs,” turpināja paust domu Upleja-Jegermane par iedzīvotāju iespējām uzkrāt sev lielāku pensiju 2. un 3.līmenī.

“Līdz ar to mēs ieliekam to nevienlīdzību. Mums būs problēmas ar pensijām ļoti ilgu laiku uz priekšu. Par to kaut kā maz runā. Man ir tikai nojauta, pēc kāda parauga toreiz to radīja. Tas ir mans viedoklis, ka, ja valstij ir grūti laiki, tad man nav problēmu, ka šo 1% kaut kur pārbīda, bet mēs pie tās saknes vispār neķeramies klāt,” uzskata SEPLP locekle Upleja-Jegermane.

Jau vēstīts, ka Saeima trešdien, 4.decembrī, galīgajā lasījumā pieņēma izmaiņas Valsts fondēto pensiju likumā, kas paredz no 2025.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim pensiju iemaksu likmes viena procentpunkta pārnesi no pensiju otrā līmeņa uz valsts nefondēto pensiju shēmu jeb pensiju pirmo līmeni, taču opozīcija debatēs pauda neticību, ka šis ir tikai terminēts risinājums, vēstīja LETA.

Labklājības ministrija (LM) skaidrojusi, ka pensiju iemaksu likmes viena procentpunkta pārnese ļaus īstenot darbaspēka nodokļu samazinājumu un, iespējams, sekmēs nākotnes vecuma pensiju apmēru kopumā.

Pārvirzot atpakaļ vienu procentpunktu pensiju pirmajam līmenim, attiecīgi būs mazākas turpmākās pensiju iemaksas pensiju otrajā līmenī, bet lielākas pirmajā līmenī, līdz ar ko palielināsies pensijas kapitāls pensiju pirmajā līmenī jeb valsts nefondētajā pensiju shēmā, tajā ieguldot par vienu procentpunktu vairāk jeb 15% līdzšinējo 14% vietā. LM uzsver, ka pensijas kapitāls pensiju pirmajā līmenī tiek aktualizēts atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”. Ja apdrošināšanas iemaksu algas indekss ir mazāks par “1”, pensijas kapitāls atšķirībā no pensiju otrā līmeņa nekad netiek samazināts.