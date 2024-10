Petraviča: 2. pensiju līmenis ir kā medus pods, kurā grib iegrābties gan valdība, gan bankas Ieteikt







Tā kā pensiju sistēma nonāca sarunu krustugunīs, valdība izdomāja, ka viņi tagad 1% 2. pensiju līmeņa var saņemt un pārlikt uz 1. līmeni. Neapšaubāmi, ka 2. pensiju līmenis ir kā tāds medus pods, kurā grib iegrābties visi, gan valdība, gan arī bankas to grib, paturēt, jo no tā pelna, un tās negrib zaudēt miljonus. Šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” par tēmu izteicās Ramona Petraviča, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sekretāre (LPV).

Reklāma Reklāma

Tomēr politiķe vērš uzmanību uz kādu aspektu: “2. līmenī tā nauda ir reāla, bet 1. līmenī tā ir virtuāla. Naudas jau reāli nav, jo to, ko cilvēks iemaksā ar sociālajiem iemaksām, tā aiziet šodienas pensionāram, bet to, ko mēs uzkrājam savai pensijai, tas ir virtuāls cipars. Bet, paņemot 1% un pievienojiet 1. līmenim, palielinās ne tikai fiskālā telpa, bet līdz ar to ir arī mazāks budžeta deficīts un tie ir vairāk kā 100 miljoni, ar kuriem var sabalansēt budžetu, lai trīs miljardus katru gadu valsts tāpat aizņemsies.”

Līdz ar to tas ir novedis pie tā, ka bankas kliedz – jūs tūlīt visu sagrausiet un pensionāriem tiks nodarīti lieli zaudējumi, bet īstenībā ja paskatāmies, kā ir 2. pensiju līmenis strādājis, tad nu nebūt tas nav bijis tik spožs, akcentē Petraviča, par piemēru dodot savu situāciju: “Ienesīgums tam līmenim ir aizgājis pa mīnusiem . Es, piemēram, zaudēju visu, kas man bija procentos uzkrāts, gan viņi iegrābās manā reālajā naudā, kas bija 1. līmenī iemaksāts.”

Ja bankas saka, ka ienesīgums ir 7% gadā, tad rodas jautājum – vai vairs nebūs 20 gadu laikā krīze, kamēr krāsies? Savukārt 1. līmenis katru gadu tiek indeksēts ar minimālo indeksu – iemaksātā nauda nesamazinās, bet brīdī, kad demogrāfija mums ies uz leju un vairs nebūs strādājošie, kurš tad maksās pensionāriem, kas tagad ir virtuālo naudu uzkrājuši, par to ir valdībai jādomā, tā rezumē Petraviča.