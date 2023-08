Foto: EPA/SCANPIX Krievijā Sanktpēterburgas pilsētas kapsētā otrdien, 29.augustā, apglabāts lidmašīnas aviokatastrofā 23.augustā Tveras apgabalā bojā gājušais algotņu grupējuma “Vagner” dibinātājs Jevgēņijs Prigožins, paziņojis viņa preses dienests.

Sanktpēterburgā apglabāts aviokatastrofā bojā gājušais “Vagner” līderis Prigožins Ieteikt







Krievijā Sanktpēterburgas pilsētas kapsētā otrdien apglabāts lidmašīnas aviokatastrofā 23.augustā Tveras apgabalā bojā gājušais algotņu grupējuma “Vagner” dibinātājs Jevgēņijs Prigožins, paziņojis viņa preses dienests.

Kā norāda preses dienests, “atvadīšanās notikusi slēgtā formātā. Atvadīties gribētāji var apmeklēt Porohovas kapsētu”.

Kā ziņo ārvalstu medijs “NEXTA”, tad Prigožins esot apglabāts slepeni: “Prigožins tika slepeni apglabāts Porohovas kapsētā. Putins un “dārgais brālis” Kadirovs neieradās atvadīties no “Vagner” vadītāja.”

Prigozhin was secretly buried at the Porokhovsky cemetery. Putin and “dear brother” Kadyrov did not come to bid farewell to the head of PMC “Wagner”. Prigozhin’s press service said that the farewell to him “took place in a closed format” and that “those wishing to bid farewell… pic.twitter.com/zNjl7ktKrM — NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2023

A “farewell ceremony” for Wagner chief Yevgeny Prigozhin, who was killed in a plane crash last week, took place behind closed doors, his spokespeople said in a terse statement on social media. https://t.co/w0OjItUnzH — The Associated Press (@AP) August 29, 2023

According to ru media, Prigozhin is being buried in a closed casket in St. Petersburg. Putin will not be attending Prigozhin’s funeral – Peskov. He also stated that supposedly the Kremlin does not have specific information about the funeral. pic.twitter.com/pZDPTOZvCN — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) August 29, 2023

Евгения Пригожина похоронили в Петербурге. Похороны прошли «в закрытом формате». Рассказываем, что о них известно. 1/10 ⬇️ pic.twitter.com/mC7VHIzSmw — bbcrussian (@bbcrussian) August 29, 2023

Sanktpēterburgas Ziemeļu kapos otrdien apbedīts arī Prigožina vietnieks Valērijs Čekalovs.

Foto: AFP/SCANPIX Pareizticīgo priesteris 29. augustā Sanktpēterburgā Severnojes kapsētā vada bēru dievkalpojumu pie Vāgnera privātās algotņu grupas priekšnieka Jevgeņija Prigožina vecākā vietnieka Valērija Čekalova zārka, kurš pagājušajā nedēļā gāja bojā privātas lidmašīnas avārijā Tveras apgabalā.

Jau ziņots, ka 23.augustā Tveras apgabalā avarēja Prigožinam piederošā lidmašīna “Embraer Legacy 600”. Atbilstoši Krievijas aviācijas pārvaldes informācijai lidmašīnā atradās desmit cilvēki – trīs apkalpes locekļi un septiņi pasažieri. Pasažieru vidū bijuši arī Prigožins un “Vagner” komandieris Dmitrijs Utkins.

Visi cilvēki, kas atradās lidmašīnā, gājuši bojā.

Krievijas Izmeklēšanas komiteja svētdien paziņoja – ekspertīžu rezultātā apstiprināts, ka bojāgājušo identitāte atbilst apkalpes locekļu un pasažieru oficiālajam sarakstam.

Tādejādi komiteja apstiprināja, ka bojāgājušo vidū ir arī Prigožins un Utkins.

Tiesa gan, ekspertu vidū un mediju telpā kopš katastrofas brīža izskanējuši arī pieņēmumi, ka tas ir Prigožina nāves inscenējums, “Vagner” dibinātājam dodot iespēju pazust.

Rīkojumu nogalināt algotņu grupējuma “Vagner” vadītāju Prigožinu, visticamāk, devis Krievijas prezidents Vladimirs Putins, norāda ASV Kara studiju institūts (ISW).

ISW piekrīt viedoklim, ka Prigožina lidmašīnas nogāšanās nenotika nejauši 23.augustā – tieši divus mēnešus pēc dumpja sākuma 23.jūnijā.

Valery Chekalov is buried at the Northern Cemetery He was the founder of the Euro Polis company, through which #Wagner PMC concluded oil deals in #Syria. There is only one place for burial in the cemetery, journalists write. https://t.co/nK6pYco8Ey pic.twitter.com/CpiQm80BK7 — NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2023

You’d better kill me but I won’t lie, I’ll be honest… Russia is on the brink of disaster! If these screws are not adjusted today, the plane will disintegrate in the air…” said Prigozhin in an eerily prophetic statement. pic.twitter.com/3daQbl7B3m — Visegrád 24 (@visegrad24) August 27, 2023