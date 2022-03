Ilustratīvs attēls Foto: TASS/Scanpix/LETA

Satelītuzņēmumi rāda milzīgu Krievijas militārās tehnikas kolonnu pie Kijevas Ieteikt







Jauni “Maxar Technologies” satelītu uzņēmumi rāda, ka Kijevas nomales ir sasniegusi Krievijas militārās tehnikas kolonna, kas ir pat garāka, nekā iepriekš bija uzskatīts.

Kolonna ir vairāk nekā 40 jūdzes (64 kilometrus) gara. “Maxar” iepriekš pirmdien ziņoja, ka šī kolonna aizņēmusi braucamo daļu apmēram 17 jūdžu (27 kilometru) garumā.

Kolonnā ir bruņutehnika, tanki, buksējamā artilērija un citi transportlīdzekļi.

“Maxar” izskaidroja kolonnas jauno garumu ar papildu satelītuzņēmumiem, kurus uzņēmums saņēmis un analizējis. Pirmdienas vakarā veiktie satelītuzņēmumi rāda, ka kolonna stiepjas no Antonova aviobāzes, kas atrodas apmēram 27 kilometrus no Kijevas centra, uz ziemeļiem no Pribirskas.

Uzņēmums atzīmēja, ka redzējis dūmu stabus, kas pacēlās virs namiem uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem no Ivankivas, netālu no ceļiem, pa kuriem virzās kolonna. Vēl nebija zināms, kas izraisījis šos dūmus.