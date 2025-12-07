FOTO. Īsta sapņu galaktika! Daugavpils pašvaldība Ziemassvētku dekorācijām šogad tērējusi prāvu summu 0
Daugavpils Ziemassvētku noformējums pašvaldībai šogad izmaksājis aptuveni 300 000 eiro, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.
Eglei Vienības laukumā un Rīgas ielas noformējumam šogad ir tērēti 84 954 eiro.
Savukārt pilsētas centra un apkaimju noformējums – tā montāža, apkalpošanas un demontāžas darbi, jauno elementu iegāde un noma – izmaksājis 214 696 eiro.
Jau ziņots, ka šogad pilsētas svētku vizuālais noformējums veidots, iedvesmojoties no grāmatas “Mazais princis”, aicinot daugavpiliešus un viesus pavadīt Ziemassvētkus “Sapņu galaktikā”.
Noformējuma koncepcija balstās uz “Mazā prinča” ideju, ka katra saikne ar cilvēku, domu vai ieceri ir kā pieradināšanas process, kas prasa apzinātu un iejūtīgu atbildību.