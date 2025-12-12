Uzpildīt līdz malām – vai tas tiešām ir nepieciešams? Eksperti brīdina par autovadītāju ieradumu, kas ilgtermiņā var bojāt automašīnu 0
Daudziem šoferiem šķiet pavisam normāli, ka, uzpildot degvielu, vajadzētu to uzpildīt līdz pat malām. Pēc tam, kad degvielas uzpildes pistole automātiski izslēdzas, roka pati sniedzas to vēlreiz nospiest. Autovadītāji domā, ka, ja jau degviela vēl iet iekšā, tad vieta taču ir, un var ieliet vēl nedaudz degvielas. Taču auto speciālisti brīdina, ka šī šķietami nevainīgā darbība ilgtermiņā var radīt nopietnus bojājumus degvielas sistēmai.
Mūsdienu degvielas uzpildes sistēmas darbojas ar spiediena sensoru palīdzību. Uzpildes pistole automātiski atslēdzas brīdī, kad degvielas tvertnē degviela sasniedz maksimālo līmeni. Šajā brīdī sistēma ir aprēķinājusi, cik daudz vietas jāatstāj degvielas tvaikiem. Ja šo rezervi aizpilda ar šķidrumu, degviela var aizplūst tur, kur tai nevajadzētu nonākt, piemēram, ventilācijas kanālos vai oglekļa filtrā, kas paredzēts tikai degvielas tvaiku savākšanai. Šis filtrs var sabojāties, un automašīna var sākt “mest” kļūdas, iedegas brīdinājuma lampiņa, un var pasliktināties dzinēja darbība.
Papildus tam, ja benzīns tiek pārliets pāri bākas malai, tas var notecēt gar auto virsbūvi. Degviela ir agresīva viela, tā bojā krāsojumu un ar laiku var veicināt rūsas veidošanos.
Karstā laikā risks ir vēl lielāks. Ja tvertnē ir pārāk daudz degvielas un temperatūra paaugstinās, rodas tvaiki. Tas var radīt sprādzienbīstamus apstākļus.
Speciālisti norāda, ka pēc automātiskās degvielas pistoles darbības pārtraukšanas, tvertnē var ieliet aptuveni vienu litru degvielas, taču risks ir pārāk augsts, lai tā darītu.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.