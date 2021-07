Foto: publicitātes

„Seeds for the future" – iespēja ikvienam studentam satikt pasaules līmeņa speciālistus un apgūt jaunākās tehnoloģijas







Latvijā un pasaulē darba tirgū arvien vairāk nepieciešami IKT tehnoloģiju speciālisti. Mūsdienu pasaule nav iedomājama bez tehnoloģijām, nemitīgi notiek dažādu procesu digitalizācija, kas atvieglo mūsu ikdienu.

Latvijā katru gadu tiek meklēti apmēram 3000 jauni tehnoloģiju speciālisti, bet šo profesiju apgūst apmēram 700 jauniešu, kas norāda, ka pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums un, ja kāds students vēl nav atradis savu izaicinājumu un vēlas sev nodrošinātu nākotni, tehnoloģijas noteikti ir viens no virzieniem, kur darbu atrast ir daudz vieglāk.

Inese Šuļžanoka, “Huawei Technologies Latvia” komunikācijas vadītāja iepazīstina ar strauji augošu tehnoloģiju apguves programmu studentiem „Seeds for the future”, kas paralēli studijām augstskolā var palīdzēt paplašināt zināšanas un iepazīties ar jaugīdākajiem reģiona studentiem tehnoloģiju jomā, kā arī diskutēt ar nozares spožākajiem speciālistiem.

1. Ko studenti, kurus interesē mūsdienu tehnoloģijas, var apgūt šajā programmā?

Programmā „Seedsforthe future” iespējams praktiski izpētīt mūsdienu tehnoloģiju iespējas, kā tās tiek izmantotas mūsdienīgā uzņēmumā, kas ir nozares līderis, – Huawei.

Tiek apgūtas tādas tēmas kā 5G, mākslīgais intelekts, mākoņtehnoloģijas, gudrās mājas un pilsētas, datu apstrāde, biznesa stratēģiskā līderība un daudz kas cits.

Programmā ikvienam iespējams iepazīties arī ar nozares spožākajiem speciālistiem diskusiju pēcpusdienās, to laikā studenti var uzdot sev interesējošus specifiskus, konkrētus jautājumus un saņemt minēto speciālistu atbildes.

Pasākumā, kas notika pērn, tika lauzts stereotips par Baltijas ITK studentus raksturojošo introvertumu – tieši studentu jautājumu daļa izvērtās ļoti saistošā un interesantā viedokļu apmaiņā. Tas apliecina, ka mums ir daudz zinātkāru jauniešu, kurus patiešām aizrauj šīs tēmas.

Programma ir labs papildinājums akadēmiskajai izglītībai. Protams, universitātes sniedz jauniešiem spēcīgas teorētiskās zināšanas un arvien vairāk arī praktiskas iemaņas, savukārt no savas puses Huawei kā uzņēmums, kas ne tikai nostiprinājis savas pozīcijas globālajā tirgū, bet nu jau vairāk nekā 15 gadus ir arī Latvijā pārstāvēts uzņēmums Latvijas sabiedrībai, vēlas dalīties ar savu pieredzi un sniegt savu ieguldījumu, veicinot jauno ITK studentu zināšanas un prasmes šajā jomā. Šādā veidā kompānija sniedz savu pienesumu Latvijas labklājības veicināšanā, palīdzot sasniegt vadošās pozīcijas tehnoloģiju nozarē.

2. Kādi ieguvumi vēl bez teorētiskām un praktiskām nodarbībām pieejami interesentiem?

Apmācību programma piedāvā jauniešiem doties arī ekskluzīvās tiešsaistes ekskursijās, piemēram, pastaigāties pa Ķīnas mūri vai Huawei ražotni kopā ar gidu, uzdot sev interesējošus jautājumus un būtībā „aizceļot” uz vietām, kuras citādi šobrīd nebūtu iespējams iepazīt.

Globālā programma „Seeds for the future” sākās 2008. gadā. Šobrīd tajā piedalās 130 valstis un reģioni, vairāk nekā 500 labākās universitātes no visas pasaules, piemēram, arī studenti no Oksfordas un Kembridžas universitātēm. Latvijā programmas partneri ir Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Liepājas un Vidzemes universitātes, bet programma pieejama visiem apdāvinātajiem tehnoloģiju studentiem arī no citām universitātēm.

Programma tiek piedāvāta plašam studentu lokam, no bakalaura līdz pat doktorantūras studentiem, kuri vēlas paplašināt savu zināšanu loku.

3. Kad notiks nākamās apmācības, un kā studentiem iespējams pieteikties?

Programma izstrādāta, lai neietekmētu un netraucētu studijas universitātē. Apmācības notiks no 22. līdz 29. septembrim. Pēc katras praktiskās nodarbības būs tests, lai students varētu atkārtot un nostiprināt iegūtās zināšanas. Studenti ar labākajiem testa rezultātiem saņem arī balvas. Tiešraides lekcijas darba dienās aizņems pāris stundu, bet pārējie teorijas kursi būs ierakstīti, kas ļaus tos apgūt sev vēlamā laikā.

„Seeds for the future” dod ne tikai iespēju apgūt jaunas zināšanas, bet arī kļūt par daļu no jauno speciālistu kopienas, kurā iespējams iepazīties ar citiem apdāvinātiem jauniešiem un speciālistiem, kas savu nākotni saista ar tehnoloģiju nozari.

Pēc apmācībām studenti, kuri būs nokārtojuši visus testus, kļūst par daļu no „Seeds for the future” absolventu kopienas, turklāt saņems ielūgumus uz dažādiem mūsu pasākumiem un semināriem, kas palīdzēs apgūt jaunāko tehnoloģiju iespējas arī nākotnē.

Pietiekties programmai iespējams ŠEIT.