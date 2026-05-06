Sestdien Rīgā notiks karogu brauciens – lūk, kas jāņem vērā dalībniekiem

18:14, 6. maijs 2026
Sestdien, 9. maijā, Rīga notiks karogu brauciens “Par latvisku Latviju!”, ko organizē Nacionālā apvienība. Pasākums gadu gaitā kļuvis par vienu no redzamākajām maija patriotiskajām tradīcijām, pulcējot iedzīvotājus, kuri vēlas publiski paust savu piederību Latvijai un stiprināt nacionālo identitāti.

Karogu brauciens sāksies plkst. 14.00 ar dalībnieku pulcēšanos Zaķusalas krastmala, pēc kā sekos kopīgs brauciens pa galvaspilsētas ielām. Noslēgums paredzēts Berģos, Brīvības ielā 455. Dalībnieki aicināti piedalīties ar automašīnām vai motocikliem, kas rotāti ar Latvijas valsts karogiem un nacionālajām krāsām, radot vienotu un vizuāli iespaidīgu patriotisma apliecinājumu pilsētvidē.

Pasākumā piedalīsies arī Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, kurš uzsver šādu iniciatīvu nozīmi sabiedrības saliedēšanā. “Latvijas karogs latviešiem nav tikai simbols – tas ir mūsu identitātes, vēstures un brīvības pamats. Šādos brīžos mēs ne tikai svinam, bet arī atgādinām paši sev un citiem, kas mēs esam kā nācija,” norāda vicemērs. Viņš uzsver, ka karogu brauciens ir īpaši nozīmīgs laikā, kad sabiedrībā notiek diskusijas par vērtībām un identitāti, kā tas palīdz stiprināt kopības sajūtu starp iedzīvotājiem.

Organizatori uzsver, ka karogu brauciens ir atvērts ikvienam interesentam, kurš vēlas piedalīties un ar savu klātbūtni stiprināt nacionālo pašapziņu.

