VIDEO. “Kā darvas karote medus mucā!” Madonā karogu brauciena dalībnieki izcēlušies ar bīstamiem satiksmes pārkāpumiem 0

14:22, 20. novembris 2025
“Kā darvas karote medus mucā” – tā 360TV Ziņu skatītāji apraksta valsts svētkos Madonā noritējušā karogu brauciena dalībnieku rīcību, kuri diemžēl izcēlās ar klaju satiksmes noteikumu ignorēšanu.

Otrdien, līdzīgi kā citās Latvijas pilsētās, arī Madonā notika plaši apmeklēts karogu brauciens, kurā piedalījās aptuveni 150 transportlīdzekļi. 360TV Ziņu skatītāju iesūtītajos video redzams, ka daži auto neievēro luksofora sarkano gaismu un STOP zīmi.

Kā izrādās, policijā šie video jau ir saņemti. Likumsargi norāda, ka par pasākumu policija bija informēta, taču tās iesaiste karogu braucienā nebija lūgta.

Valsts policija pašlaik izvērtē saņemto informāciju. Zane Vaskāne, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste, uzsver, ka, ja tiks konstatēti administratīvie pārkāpumi, tiks uzsākti normatīvajos aktos paredzētie procesi.

Zane Vaskāne: "Katra persona ir atbildīga par savu rīcību ceļu satiksmē. Katram cilvēkam šajā gadījumā ir jāuzņemas atbildība – ja luksoforā iedegas aizliedzošais, sarkanais signāls, tad, protams, tas ir jāievēro, nevis attiecīgi kolonai braukt nopakaļus."

Turklāt videokadros bija redzams vēl kāds bīstams pārkāpums.

Zane Vaskāne: "Video bija redzams, ka bērniem pa lūkām ir atļauts piecelties kājās, kas, protams, ir kategoriski aizliegts. Bērnam ir jābūt piesprādzētam auto sēdeklītī. Nekādā gadījumā tas nav pieļaujams, un tāpēc arī policija izvērtēs šo dalībnieku iesaisti."

VIDEO:

