Sestdiena būs visai saulaina, bet cik silta? 0
Sestdien Latvijā mākoņi daļēji klās debesis un spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Ne naktī, ne dienā nav gaidāmi nokrišņi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļu puses.
Gaisa temperatūra saullēktā būs -1..+5 grādi, dienā tā paaugstināsies līdz +12..+17 grādiem, piekrastē – līdz aptuveni +10 grādiem.
Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +3..+5 grādiem, vietām piepilsētā – līdz +1 grādam. Maksimālā temperatūra sestdien gaidāma no +9 grādiem pilsētas ziemeļos, pie jūras, līdz +14 grādiem Rīgas dienvidos.
No svētdienas laiks kļūs par dažiem grādiem vēsāks. Tuvākajās dienās nav gaidāmi būtiski nokrišņi.