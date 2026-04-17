Sestdiena būs visai saulaina, bet cik silta? 0

LETA
14:56, 17. aprīlis 2026
Sestdien Latvijā mākoņi daļēji klās debesis un spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Kokteilis
Lūk, kādu karmu jūs nesat līdzi no iepriekšējās dzīves – to atklāj jūsu dzimšanas datums
Kokteilis
Esi vērīgs! Rīt, 18. aprīlī, četri zodiaka zīmju pārstāvji saņems īpašas zīmes no Visuma
Ziemas jakas jau nolikāt malā? Drīz tās atkal vajadzēs – sinoptiķi nākamnedēļ prognozē sniegu
Ne naktī, ne dienā nav gaidāmi nokrišņi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļu puses.

Gaisa temperatūra saullēktā būs -1..+5 grādi, dienā tā paaugstināsies līdz +12..+17 grādiem, piekrastē – līdz aptuveni +10 grādiem.

“Nudien talantīgs džeks!” Randiņšovi var iet atpūsties – ļaudis sociālajos tīklos jūsmo par Sandija Semjonova jauno veikumu
“Lukašenko ir piesaistīts Putinam…” Vai Baltkrievija varētu pievienoties karam Krievijas pusē? Eksperts nosauc reālāko scenāriju
Pēc Orbāna sakāves Putins, iespējams, atradis jaunu sabiedroto Eiropas Savienībā

Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +3..+5 grādiem, vietām piepilsētā – līdz +1 grādam. Maksimālā temperatūra sestdien gaidāma no +9 grādiem pilsētas ziemeļos, pie jūras, līdz +14 grādiem Rīgas dienvidos.

No svētdienas laiks kļūs par dažiem grādiem vēsāks. Tuvākajās dienās nav gaidāmi būtiski nokrišņi.

VIDEO. Sociālos tīklus iekaro gulbju romantiskā deja Somu līcī
VIDEO. Dodoties mežā, jābūt piesardzīgiem! Igaunijas mežos iemūžina paprāvu lāču ģimeni
VIDEO. Komandas darbs: iedzīvotāji priecājas par čaklo gulbju pāri, kas būvē ligzdu
