Aivis Mirbahs: Īstenībā mums Trampam un Putinam ir jāsaka paldies!
TV24 raidījumā “Kārtības rullis” Aivis Mirbahs, NATO multinacionālās divīzijas štāba priekšnieka vietnieks, izteicās, ka ģeopolitiskā spriedze un krīzes situācijas ir likušas Latvijai kļūt stiprākai, īpaši drošības un aizsardzības jomā.
“Īstenībā Trampam un Putinam ir jāsaka paldies – mēs taču citādi nebūtu sapurinājušies. Tātad viss, kas līdz šim ir noticis, manuprāt, ir noticis uz labu.
Viņš teic, ka, ja 2017. gadā būtu teicis valsts sekretāram, ka 2025. gadā Latvija tērēs 5% no IKP savai aizsardzībai un drošībai, tad valsts sekretārs par viņu būtu pasmējies.
“Šī krīze ir bijusi. Man liekas, ka tā krīze vēl joprojām pastāv, un viņa ir jāuztur, lai mēs vēlētos mainīties. Tāpēc, man liekas, pagaidām viss ir labi, jo tas palielinājums ir noticis finansēs,” izsakās A. Mirbahs.
