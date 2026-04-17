Putins var gatavot "Pērlhārboras" tipa uzbrukumu, kas radītu haosu visā pasaulē
Krievijas prezidents Vladimirs Putins varētu plānot uzbrukumu satelītiem kosmosā, kas līdzinātos “Pērlhārboras” scenārijam un radītu haosu visā pasaulē – ar šādu brīdinājumu nācis klajā ASV Kosmosa spēku vadītājs ģenerālis Stīvens Vaitings.
Viņš norāda, ka ASV administrācija ir ļoti nobažījusies par Krievijas iespējamiem plāniem. Pastāv aizdomas, ka Krievija varētu izvietot orbītā kodolieročus, kas spētu iznīcināt vai paralizēt satelītus Zemes tuvumā.
Ja tas notiktu, tas varētu nopietni ietekmēt komunikāciju, navigāciju (GPS) un citus kritiski svarīgus pakalpojumus visā pasaulē.
Ģenerālis uzsvēra, ka Krievija jau tagad aktīvi attīsta ieročus kosmosā un izmanto dažādas metodes, piemēram, traucē satelītu sakarus un GPS signālus. Šādi traucējumi jau ir tik plaši, ka tie var apdraudēt pat civilās aviācijas drošību.
Pēc viņa teiktā, Krievija šādi cenšas līdzsvarot spēku attiecības, jo uzskata, ka ASV un NATO militāri ir pārāki tradicionālajos ieročos.
Šāds solis būtu nopietns starptautisko līgumu pārkāpums, jo Krievija ir parakstījusi līgumu, kas aizliedz kodolieroču izvietošanu kosmosā.
Uz šī fona pieaug bažas par iespējamu konfliktu starp Krieviju un NATO. Eiropas Savienības un NATO līderi jau apspriež, kā stiprināt aizsardzību un palielināt ieroču ražošanu.
Tas ir īpaši svarīgi arī Baltijas valstīm, tostarp Latvijai, kas atrodas NATO austrumu robežā un ir tiešā tuvumā Krievijai.
Eiropas valstis arvien vairāk saprot, ka tām pašām būs jāuzņemas lielāka atbildība par savu drošību, jo ASV arvien biežāk norāda, ka Eiropai jāspēj sevi aizstāvēt patstāvīgāk.
NATO plāno palielināt aizsardzības izdevumus, bet vienlaikus tiek atzīts, ka Eiropas militārā industrija vēl nespēj pilnībā sekot pieaugošajām vajadzībām.