ASV gatavojas vēl vienam karam: Baltā nama gaiteņos sačukstas par slepenu Trampa rīkojumu
ASV, kamēr vēl turpinās konflikts ar Irānu, sāk vairāk domāt arī par iespējamu militāru rīcību pret Kubu. Mediji ziņo, ka Donalda Trampa administrācija devusi slepenu uzdevumu armijai sagatavot dažādus scenārijus.
Tas nenozīmē, ka uzbrukums notiks tuvākajā laikā. Drīzāk tiek izstrādāti plāni – ko darīt, ja situācija pasliktināsies.
ASV iepriekš apgalvoja, ka Kuba varētu palīdzēt Krievijai karā Ukrainā, iespējams, nosūtot cilvēkus. Kuba to noliedz.
Martā Tramps jau izteicās, ka varētu ar spēku pārņemt Kubu, taču sabiedrība to neatbalsta. Arī politiķi brīdina – bez Kongresa atļaujas šāds solis būtu nepieņemams.
Tikmēr Kubas prezidents saka, ka vēlas dialogu ar ASV, bet, ja būs uzbrukums, valsts aizstāvēsies.
Situācija ir pretrunīga, jo nesen attiecības pat nedaudz uzlabojās – Kuba atbrīvoja ieslodzītos, bet ASV ļāva piegādāt valstij degvielu.
Tomēr spriedze atkal pieaug, un nav skaidrs, vai ASV tiešām virzīsies uz militāru rīcību.