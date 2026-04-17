Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/ REUTERS/Kevin Lamarque

ASV gatavojas vēl vienam karam: Baltā nama gaiteņos sačukstas par slepenu Trampa rīkojumu 0

6:12, 17. aprīlis 2026
ASV, kamēr vēl turpinās konflikts ar Irānu, sāk vairāk domāt arī par iespējamu militāru rīcību pret Kubu. Mediji ziņo, ka Donalda Trampa administrācija devusi slepenu uzdevumu armijai sagatavot dažādus scenārijus.

Tās var ēst pat naktī! 9 veselīgas uzkodas, kas nenodarīs gandrīz nekādu ļaunumu jūsu figūrai
Pēc divām nedēļām situācija Irānā būs kritiska: ASV atradusi tās visneaizsargātāko vietu
“Krievija aizstāvēs sevi.” No Maskavas izskan draudu retorika Somijas un Baltijas virzienā
Tas nenozīmē, ka uzbrukums notiks tuvākajā laikā. Drīzāk tiek izstrādāti plāni – ko darīt, ja situācija pasliktināsies.

ASV iepriekš apgalvoja, ka Kuba varētu palīdzēt Krievijai karā Ukrainā, iespējams, nosūtot cilvēkus. Kuba to noliedz.

“Paslēpties tualetē, kad jābalso…” Sabiedrība kritizē deputātu rīcību “airBaltic” aizdevuma balsojumā
“Mogo/RSU” hokejisti gūst uzvaras vārtus pēdējās sekundēs un izcīna trešo OHL čempiontitulu pēc kārtas
Bailes nav zudušas: nogalinātās sievietes tuvinieki uzskata, ka Leons Rusiņš ir dzīvs – viņiem ir versija, kur viņš slēpjas

Martā Tramps jau izteicās, ka varētu ar spēku pārņemt Kubu, taču sabiedrība to neatbalsta. Arī politiķi brīdina – bez Kongresa atļaujas šāds solis būtu nepieņemams.

Tikmēr Kubas prezidents saka, ka vēlas dialogu ar ASV, bet, ja būs uzbrukums, valsts aizstāvēsies.

Situācija ir pretrunīga, jo nesen attiecības pat nedaudz uzlabojās – Kuba atbrīvoja ieslodzītos, bet ASV ļāva piegādāt valstij degvielu.

Tomēr spriedze atkal pieaug, un nav skaidrs, vai ASV tiešām virzīsies uz militāru rīcību.

SAISTĪTIE RAKSTI
“Mums noteikti jābūt gataviem!” Eksperte: Haoss un spriedze Krievijā tikai pieaugs
Donalds Tramps nācis klajā ar svarīgu paziņojumu pēc vēsturiskajām sarunām starp Izraēlas un Libānas pārstāvjiem
Tramps gatavojas visus iedzīt globālā recesijā? SVF brīdina, kura valsts cietīs pirmā un visvairāk
