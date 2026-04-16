VIDEO. Dodoties mežā, jābūt piesardzīgiem! Igaunijas mežos iemūžina paprāvu lāču ģimeni
Igaunijā medību kamera iemūžinājusi uzmanību piesaistošu skatu – mežā manīta lācene ar trim lācēniem, kas savā nodabā meklē barību.
Video, kas uzņemts 5. aprīlī Painurmes medību zonā Jervas apriņķī, fiksējis entuziasts Mario Traks, informē Igaunijas Mednieku apvienība. Ierakstā redzams, kā lāču mamma kopā ar trim mazuļiem lēnām pārvietojas pa mežu, rušinot zemi un meklējot pārtiku.
Sociālo tīklu lietotāju reakcijas uz redzēto bijušas dažādas – vieni sajūsmināti norāda, ka dzīvnieki izskatās kā “plīša lācīši” vai pasaku tēli, savukārt citi atzīst, ka šāds skats viņus drīzāk biedē.
Speciālisti skaidro, ka lācenei visbiežāk piedzimst divi mazuļi, tāpēc trīs lācēni vienā metienā ir salīdzinoši retāks gadījums. Piedzimstot tie ir akli un nevarīgi, bet pieauguši brūnie lāči var sasniegt iespaidīgu svaru – tēviņi līdz pat 300 kilogramiem, bet mātītes ap 150 kilogramiem.
Pavasarī, beidzoties ziemas miegam, lāči kļūst īpaši aktīvi, meklējot barību. Tiek lēsts, ka Igaunijā dzīvo ap tūkstoti brūno lāču, un, lai gan šī suga ir aizsargājama, tās populācija tiek kontrolēta ar stingrām medību kvotām.
Eksperti atgādina – dodoties mežā, jābūt piesardzīgiem. Ieteicams radīt troksni, piemēram, runāt vai pat dziedāt, lai dzīvnieki laikus pamanītu cilvēku un izvairītos no saskarsmes. Savukārt, sastopot lāci, nevajadzētu skriet, bet gan lēnām atkāpties, saglabājot mieru.