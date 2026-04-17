Krievija gatavojas veikt septiņus masīvus triecienus mēnesī, vēsta Ukrainas izlūkdienesti
Saskaņā ar Ukrainas izlūkdienestu informāciju Krievija gatavojas veikt masīvus triecienus Ukrainai septiņas reizes mēnesī, paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
“Saskaņā ar mūsu izlūkdienestu datiem [krievi] gatavojas šādiem masīviem triecieniem tuvākajā laikā. Mūsu realitātē masīvs trieciens nozīmē vismaz 400 dronu apvienojumā ar vismaz 20 raķetēm. Un saskaņā ar izlūkdienestu datiem viņi gatavojas uzbrukt mums septiņas reizes mēnesī,” piektdien 5. Antālijas diplomātiskajā forumā sacīja Sibiha.
Šobrīd Ukrainas pretgaisa aizsardzība triecienu gaitā iznīcina līdz 90% gaisa mērķu, norādīja ministrs.